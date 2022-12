(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po' di tempo per esaminarla". Lo scrive su twitter Raffaella Paita, capogruppo del Terzo Polo in Senato mentre in corso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. (ANSA).