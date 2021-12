Manovra, in Aula Camera 28 dicembre.Ipotesi fiducia e ok il 31

Roma, 21 dic. (askanews) - La manovra approderà nell'Aula della Camera martedì 28 dicembre, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e c'è anche l'ipotesi del 31 dicembre. Sempre in capigruppo, viene riferito, è stata avanzata l'ipotesi che il governo possa mettere la fiducia sulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo, per evitare il rischio dell'esercizio provvisorio.