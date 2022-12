Tra le tensioni il Governo Meloni pone la questione di fiducia sulla manovra economica. Ad annunciarlo in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il testo aveva ricevuto, tra le polemiche delle opposizioni, il via libera in Commissione Bilancio a seguito delle modifiche apportate dopo una serie di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato.

Stralciata la norma sui comuni

L'ultimo scontro si consuma sull'emendamento da mezzo miliardo per i Comuni che viene stralciato per mancanza di coperture tra le proteste delle opposizioni. A far discutere anche il bonus per i diciottenni, sulla quale la Ragioneria chiede una puntualizzazione. Non bastano le spiegazioni del governo.

Troppe correzioni e aggiustamenti in corsa

Il centrosinistra lamenta il mancato rispetto delle proprie prerogative e una gestione dei lavori che per Marco Grimaldi (Avs) rappresenta "un abominio". E decide così di abbandonare i lavori della commissione, accogliendo la richiesta di fiducia in Aula tra le urla. La vicenda dello stralcio della norma sui Comuni è solo l'ultima di una catena di correzioni e aggiustamenti in corsa ai quali per l'ennesima giornata sono costretti maggioranza e governo.

Ipotesi di voto alla vigilia di Natale

A Montecitorio da più parti viene quotata l'ipotesi di un voto all'alba di sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, dopo una seduta fiume notturna. Ma c'è chi non esclude si arrivi all'ora di pranzo. E a complicare le cose c'è anche l'incastro dei programmi d'Aula. Se l'ok alla manovra dovesse slittare addirittura a lunedì 26 dicembre - ipotesi per la quale l'opposizione non nasconde di tifare - si renderebbe quasi impossibile l'approvazione finale del decreto rave che scade il 30 dicembre.

Presidio di protesta del M5S

Conclusi i lavori dopo che l'esecutivo ha posto la questione di fiducia, con l'Aula chiusa, c'è stato un presidio di protesta del M5S contro la manovra e il governo che "ha sabotato il confronto". "La situazione è grave e indecente - ha scritto sui social il leader M5s, Giuseppe Conte rivolgendosi ai suoi follower -. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l'aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi".