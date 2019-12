Manovra:Fico,intollerabili tempi stretti

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Sulla manovra, il governo deve capire che va mandata alle Camere nei tempi previsti. Se andiamo troppo oltre il tempo diventa pochissimo e ci troviamo in questa situazione, che non è tollerabile". Così il presidente della Camera Roberto Fico incontrando la stampa parlamentare. "Con la Presidente Casellati vogliamo far rispettare le prerogative dei parlamentari - aggiunge-. Ci deve essere un cambio di passo, anche se il problema c'era anche in altre legislature".