Manovra, dopo proteste approdo in aula Senato slitta al 29

Roma, 27 dic. (askanews) - Dopo le forti proteste dell'opposizione per una compressione eccessiva dei tempi concessi per l'esame, l'approdo della legge di bilancio nell'aula del Senato slitta al 29 dicembre.A riferirlo, a conferenza dei capigruppo ancora in corso, è la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po' di tempo per esaminarla".