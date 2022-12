Manovra, Conte in diretta da aula Camera: presidio di protesta

Roma, 22 dic. (askanews) - Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha avviato una diretta sui social network dall'aula della Camera, dove, segnalano dalla comunicazione stellata, è in corso "un presidio di protesta del M5S" per le modalità di esame e i contenuti della legge di bilancio. "La situazione è grave e indecente. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l'aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi", ha scritto su Twitter.Si tratta di una iniziativa abbastanza insolita, che potrebbe entrare in conflitto con le regole di Montecitorio sulla gestione dell'aula. Dopo una breve introduzione, l'ex presidente del Consiglio ha ceduto la parola ai colleghi del suo gruppo parlamentare che stanno illustrando i motivi della protesta.