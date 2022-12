Manovra, Conte: Governo volta le spalle a chi è in difficoltà

Roma, 17 dic. (askanews) - "Qualche ora fa questo governo ha bocciato emendamenti che avrebbero operato un più forte taglio del cuneo fiscale, perché abbiamo un ceto medio impoverito, e avrebbero restituito maggiore dignità ai pensionati, quelli della minima. Provvedimenti che avremmo finanziato con un intervento più coraggioso sugli extraprofitti, quindi dalla speculazione che c'è stata, ingiustificata, senza far male a nessuno, le risorse per recuperare un sostegno vero a chi è in difficoltà; per non parlare del reddito di cittadinanza. Sono dei patrioti all'amatriciana, dei sovranisti da operetta: quando si tratta di far favori, di usare guanti di velluto con gli speculatori,evasori e corrotti, sono lì proni. Quando si tratta di intervenire per chi davvero è in difficoltà e non ha nessuno, si voltano dall'altra parte". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Roma, a margine dell'assemblea regionale del Coordinamento 2050.