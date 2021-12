(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La Commissione Bilancio della Camera ha votato il mandato al relatore per la legge di Bilancio, nel testo trasmesso dal Senato. Nel pomeriggio è iniziata in Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. Calcolando i tempi di intervento per i deputati iscritti a parlare, il dibattito dovrebbe protrarsi per circa cinque ore. Al termine il governo porrà la questione di fiducia. (ANSA).