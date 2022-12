Manovra: Bonaccini, opposizioni siano unite sulla sanità

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - "Conte, Calenda e Renzi dicono cose molto simili sulla difesa della sanità pubblica a quelle che dice il Pd, su questo tema le opposizioni unite dovrebbero secondo me fare una battaglia insieme, anche per dare un segnale al governo". E' l'appello che rilancia, durante l'incontro di fine anno con i giornalisti, il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini. "Io - ha detto Bonaccini - spero che venga ratificato il Mes e da lì si attinga a piene mani per finanziare la sanità pubblica": (ANSA).