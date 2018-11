Maltempo, Lezzi: dal Cdm 53,5 milioni, a breve altri 200

Roma, 8 nov. (askanews) - "Abbiamo deliberato le primissime risorse per le emergenze in base alle richieste delle regioni. Per adesso ci sono 53 milioni e mezzo di euro, ne arriveranno a breve, con decreto del presidente del Consiglio, altri 200 milioni. Stiamo aspettando che le regioni facciano tutte le ricognizioni, sappiamo che sono in un momento di estrema difficoltà". Lo ha detto la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, parlando al termine del Consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dal maltempo.