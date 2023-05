Maltempo,Bonaccini: Mattarella e Meloni a fianco Emilia-Romagna

Bologna, 3 mag. (askanews) - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è informato sulla situazione, mi ha chiesto di esprimere vicinanza a tutte le popolazioni e per loro tramite a tutti i sindaci dei comuni colpiti e i volontari della Protezione civile. Questa mattina ho sentito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ho ringraziato per la vicinanza e ci ha garantito tutto il sostegno possibile".

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel fare il punto sulla situazione maltempo che ha colpito la regione."Tra poche ore arriverà il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio col quale si sorvoleranno le zone alluvionate - ha aggiunto Bonaccini -. Mi ha chiamato il presidente Francesco Acquaroli. Toscana, Marche, Liguria, Lombardia e Veneto si mobiliteranno per venire a dare una mano a tutta la Protezione civile dell'Emilia-Romagna"."Domani andremo a Faenza per un incontro con i sindaci del ravennate e il prefetto - ha concluso il governatore -; faremo un punto anche nel bolognese e sperando che nel modenese, nel forlivese e nel cesenate le cose non prendano una piega peggiore di quella che è".