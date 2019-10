Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Malore per Matteo Salviniche, dopo essere atterrato all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi nella sparatoria in questura a Trieste, è stato portato all'ospedale di Monfalcone per una sospetta colica renale. Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno è stato dimesso dopo essere stato sottoposto ai necessari accertamenti.