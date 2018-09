[L’intervista esclusiva] “Io magistrato, sono stato la prima vittima del metodo Casalino. Licenziato con un tweet”

Le esternazioni del portavoce del premier, Rocco Casalino, colpiscono e mettono in allarme l’opposizione che legge nelle parole di Casalino un disegno di eliminazione di chiunque rappresenti un ostacolo ai propri progetti. Insomma, sarebbe un attacco al cuore della credibilità dell’amministrazione pubblica che dovrebbe essere votata al bene comune e che invecevoglio o piegare agli interessi di una parte politica.

Gianni Kessler è stato una delle prime vittime di questa logica “punitiva”, per dirla con le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Fino all’8 agosto direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Kessler è rientrato adesso, da pubblico ministero, alla Procura di Bolzano.

Non deve essere stato piacevole venire a sapere di essere stato licenziato, dopo appena 10 mesi, da un esponente di governo che ha utilizzato i social per annunciarlo. Gianni Kessler, una vita al servizio della legalità, prima da pm a Trento e Bolzano e all’antimafia in Sicilia, poi per una legislatura (2001-2006) da parlamentare indipendente eletto nella lista dell’Ulivo, nella commissione Giustizia. E poi Alto commissario per la lotta alla contraffazione, direttore dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). E infine all’Agenzia delle Dogane e Monopoli fino alla sua destituzione.

«L’8 agosto scorso ho saputo dai social che il ministro Di Maio, non il mio di riferimento, cioè il ministro dell’Economia Tria, con il Consiglio dei ministri ancora in corso, rese noto che il governo aveva fatto fuori i tre direttori delle Agenzie fiscali, Entrate, Dogane e dei Monopoli e Demanio. Di Maio utilizzò la formula: ”Abbiamo (anche) azzerato i vertici dell’Agenzia del Demanio e delle Dogane dove c’erano rispettivamente un ex sindaco del Pd e un ex parlamentare del Pd”. Disse esattamente così. Una defenestrazione vera è propria, ben al di là della logica dello spoils system: siamo stati cacciati per una presunta appartenenza politica. Fra l’altro sbagliata: nella legislatura del 2001 fui eletto da indipendente e entrai nel gruppo dei Ds».

Kessler invita a riflettere sulla vicenda del licenziamento dei tre direttori delle Agenzie fiscali per le conseguenze di quell’atto: «La decisione di usare lo spoils system non nasce dalla volontà di sostituire gli uscenti con alcune professionalità indicate dai partiti di governo. Ė stato usato per togliere di mezzo persone scelte da altri e per questo ritenute non affidabili. Lo spoils system c’entra poco. All’Agenzia delle Dogane negli ultimi vent’anni ci sono stati solo due direttori. E in questi vent’anni si sono succeduti governi di destra, di centro e di sinistra».

Le parole del portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, sono crude, violente, poco politiche, nel senso per nulla addolcite. Un messaggio chiaro che magari una parte dell’elettorato condivide, per nulla colpito dal tono minatorio. “Chi si oppone al cambiamento deve pagarla”. Una parte del Paese è sulla stessa lunghezza d’onda di Palazzo Chigi.

Tanto preoccupante questo clima che di fronte alla pressante richiesta del governo, lo stesso presidente della CONSOB, Mario Nava, ha avvertito l’ostilità e ha tolto il disturbo, si è dimesso.

Ora tocca al Ragioniere dello Stato e ai burocrati del Ministero dell’Economia ritenuti nemici del governo perché rispettano le regole e, prima ancora, la logica e la matematica. Se i soldi per far partire il reddito di cittadinanza non ci sono (di questo parla nella intercettazione il portavoce Casalino) non è cambiando le persone che si risolverà il problema.

Gianni Kessler riflette: «Annunciano di licenziare persone competenti e imparziali che non possono controllare e piegare a logiche politiche. Non potendo cambiare le regole e la realtà dei fatti eliminano chi li richiama alla legalità e ai numeri».

Verrebbe da dire che ne colpiscono uno per educarne cento.