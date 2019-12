"Verifica di governo". Ebbene sì: la quintessenza della Prima Repubblica, la cui invocazione in realtà non ha mai troppo portato bene, compare sulla scena politica per bocca del premier Conte a fine mattinata di una giornata che si sblocca solo verso le sette di sera. Un lunedì di una settimana di lavori parlamentari in cui le verifiche saranno in pratica ogni giorno. Sulla tenuta stessa del governo, però, e non sul “programma” e sulle “priorità” che la coalizione, secondo il premier, “deve darsi per una legislatura che durerà fino al 2023”, la cui vera mission sono “le riforme strutturali che certo non si fanno in tre mesi” e finalizzate soprattutto a “realizzare in modo più efficace gli investimenti”, a “semplificare e tagliare la burocrazia".

Segnale di forza o debolezza?

Ovviamente il dibattito se la proposta di “verifica” e di “cronoprogramma” a gennaio sia un segnale di forza o debolezza ha subito preso piede dentro e fuori la maggioranza. Perchè prima di arrivare alla “verifica” c’è da fare “l’ultimo miglio” (Conte dice proprio così, “fateci fare l’ultimo miglio”) che come sa chi fa le maratone, può essere durissimo. A volte letale. Nell’ultimo miglio ci sono non solo la legge di bilancio ma soprattutto il voto sul Mes (domani, 11 dicembre), la giustizia, dove si parla addirittura di uno scambio tra rinvio della prescrizione Bonafede e nuovo rinvio delle intercettazioni delle riforma Orlando, il destino di Ilva dove lo sciopero di oggi sarà solo l’ennesimo grido di dolore di un governo, soprattutto il gialloverde, che non si è fatto rispettare e di un paese senza visione industriale. Più altri tre decreti da provare entro la fine dell’anno. E allora forse la richiesta di verifica è soprattutto scaramanzia.

Le votazioni, finalmente

Sulla legge di Bilancio tutto si è sbloccato alle sette di sera. A quell’ora il testo della legge di Bilancio 2020 è stato completato, integrato, corretto secondo gli accordi raggiunti nelle ultime 72 ore di trattative serrate all’interno della maggioranza. La Commissione Bilancio ha potuto iniziare le votazioni che sono andate avanti fino quasi all’una di notte, sono riprese stamani alle 9 per proseguire praticamente ad oltranza fino a giovedì quando il testo della manovra approderà in aula per essere licenziato il giorno dopo. Con un voto di fiducia. L’ultimo pacchetto di subemendamenti, quello con i rinvii a giugno e ottobre di plastic, sugar e diesel tax, l’ha consegnato al presidente Pesco il relatore di maggioranza Dario Stefano (Pd). “Consegniamo al Paese una manovra che taglia più di 24 miliardi di tasse” dicono i senatori della maggioranza sommando i 23 miliardi di Iva disinnescati dal Conte 2 e un altro miliardo tra tasse su plastica, zucchero e accise alle auto diesel inquinanti sparito appunto con gli ultimi subemendamenti. “Rischiate l’esercizio provvisorio” incalzano le opposizioni che lamentano, giustamente, i tempi stretti della discussione.

L’intervento di Casellati e Fico

I Presidenti di Senato e Camera condividono la denuncia di Lega e Fratelli d’Italia. Dimenticando però che nel 2018 il testo della manovra fu reso noto nel primo pomeriggio del 23 dicembre e votato alle 3 del mattino della Vigilia in prima lettura e il 30 dicembre alla Camera. Due letture entrambe blindate e non poteva essere diversamente. La storia quest’anno migliora il timing ma si tratta pur sempre di un governo di coalizione che si è insediato solo tre mesi fa.

Le polemiche di queste ore sul “Parlamento esautorato” hanno un fondo di verità ma sono molto strumentali e spingono le opposizioni a tentare continue spallate nella speranza che da qui a fine gennaio (il 26 si voterà per le regionali in Emilia Romagna e Calabria) il Conte 2 “levi il disturbo” come ripete Matteo Salvini su ogni podio montato e dedicato alla sua marcia sull’Italia, dal nord al sud e ritorno.

La manovra "elettorale"

Una sfida difficile quella della Manovra 2020: doveva rispettare i parametri europei, ridare fiducia a Bruxelles cui comunque ha chiesto 14 miliardi di flessibilità, evitare tasse e l’aumento dell’Iva (motivo per cui il Conte 2 è nato) ma anche trovare da qualche parte un po’ di appeal elettorale. Perchè la Manovra 2020 cade soprattutto in piena campagna elettorale per le regionali. E questo alla fine peserà molto sulle misure decise. E spiega le tante mance e mancette che spuntano un po’ ovunque anche in queste legge di Bilancio.

Ieri sera, dopo una lunga riunione di maggioranza, i relatori hanno depositato un secondo pacchetto di emendamenti che contiene le indicazioni raggiunte su plastic, sugar e Robin tax e altre diverse misure che vanno dall'incremento di 20 milioni per il 2020 il Fondo per le non autosufficienze al bonus eccellenze, fino allo stanziamento di risorse per l'incentivo all'esodo per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi (7 milioni di euro nel 2020 e 3 milioni l'anno dal 2021 al 2027). Incrementato anche il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per il quale è previsto un milione di euro in più per il 2020, due milioni per il 2021 e tre per il 2022. Rifinanziata nel 2020 la cassa integrazione per le aree di crisi industriale che si trovano in Sardegna, Sicilia, Lazio e Isernia. Aumentate di 100 milioni di euro nel 2020 le risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.

800 milioni di minori entrate

La riduzione e lo slittamento di plastic, sugar e diesel tax portano circa 800 milioni in meno nelle casse dello Stato. Secondo le stime contenute nelle tabelle allegate, lo slittamento al 1 luglio del prossimo anno della plastic tax (50 centesimi al kg, escluso il tetrapak) comporta una riduzione di 156,3 milioni di incasso previsto. Con lo slittamento della sugar tax (10 euro a ettolitro) al primo ottobre 2020 si stima un minor gettito di 175 milioni nel 2020. La Robin tax sale al 3,5% con platea ridotta per tre anni ai concessionari autostradali, portuali, aeroportuali e ferroviarie. Il minor gettito stimato, rispetto alla versione originale che prevedeva l’aumento per tutti tutti i concessionari, è di circa 455 milioni di euro. Anche la stretta sulle accise sul gasolio comporta circa 30 milioni in meno nel 2020. Questi soldi saranno recuperati per un terzo attraverso l’aumento delle tassazione dei giochi. Altri 500 milioni provengono dal Fondo per le esigenze indifferibili (295 mln) e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (213 mln). Altri 309 milioni arrivano dall’aumento delle tasse sulle vincite al Gratta & vinci e dintorni.

Dai monopattini alle borse di studio al 5x1000

Se si vuole annusare aria di mancette elettorali, basta dare un’occhiata al resto del pacchetto di subemendamenti proposti dalla maggioranza. Ci sono più fondi al 5 x Mille (45 milioni i più nel ’21-’22) che arriva a 510 milioni nel 2020, 520 nel ’21 e 525 nel ’22. Il bonus facciate è stato esteso alle società e integrato con gli interventi di risparmio energetico (ma è stato limitato l’ambito territoriale di applicazione). E’ saltata anche la stretta sulle detrazioni per le spese sanitarie al 19% che saranno quindi interamente detraibili e senza vincoli di reddito. In origine era stata pensata una rimodulazione degli sconti che portava ad una riduzione per i redditi tra 120 e 240mila euro e all'eliminazione dell'agevolazione per i redditi oltre i 240.000 euro. Il taglio delle tax expenditures anche quest’anno finisce in poco o nulla. In nottata hanno iniziato ad avere i loro contentini anche i senatori: via libera ai fondi per i corsi anti-bullismo; all'equiparazione dei monopattini elettrici alle bici; al raddoppio dei fondi aggiuntivi per le borse di studio universitarie.

Battiquorum sul Mes

Da ieri a giovedì ci saranno due giorni e mezzo di votazioni su un testo che comunque il Parlamento ha a disposizione nella sua ossatura da fine ottobre. Sempre meglio delle tre ore dello scorso anno. La richiesta del premier di avere a gennaio una “verifica”, “cronoprogramma”, “roadmap” che dia alla legislatura “un orizzonte operativo fino al 2023 e al Paese e agli investitori la chiarezza necessaria per crescere” si scontra però con i prossimi venti giorni pieni di trappole. E verifiche sulla tenuta della maggioranza. E non sul programma. Domani alle Camere è previsto il dibattito sul Mes a cui seguirà la votazione di una o più mozioni. Al Senato la maggioranza ha numeri parecchio stiracchiati. Gli sherpa sono al lavoro da giorni ma la prima bozza di risoluzione non è piaciuta ai 5 Stelle: i dem sono irritati perchè nel documento “ci sono troppi paletti”, molti pentastellati la pensano in maniera opposta. Dirà sicuramente no Paragone, Lannutti aspetta di vedere la risoluzione, altri rimangono perplessi anche se una risoluzione 'soft' potrebbe alla fine evitare emorragie di voti. Di Maio tiene il punto a modo suo. “Sul Mes - ha detto ieri sera - non firmo nulla fino a che non sono certo che l’Italia è sicura al 200%. Prima dell'Eurogruppo e dell'Eurosummit di gennaio il parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo arrivati”. A proposito delle annunciate verifiche di maggioranza anche per evitare dichiarazioni in libertà.

E sulla giustizia

Altro tema che divide Pd e M5s è la giustizia. Il tentativo di rinviare con il Milleproroghe (non allegato alla legge di Bilancio) l’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni non è stato apprezzato dalle parti del Nazareno. Anzi, ha avuto il chiaro sapore del dispetto per lo scontro sulla prescrizione. Qualcuno ha anche immaginato uno scambio: Bonafede si porta a casa la sua prescrizione infinita e il suo predecessore Andrea Orlando porta a casa le intercettazioni che Bonafede tiene bloccate da un anno e mezzo. La tregua siglata solo qualche giorno fa rischia di saltare e i dem si apprestano a presentare una propria proposta di legge per far si' che l'entrata in vigore della riforma della prescrizione sia accompagnata da norme di garanzia sulla durata ragionevole dei processi. E poi la riforma dell'autonomia regionale, la legge elettorale, l’ex Ilva e Alitalia. Quando Conte parla di verifica e di orizzonte lungo fino al 2023, lancia veramente il cuore oltre l’ostacolo.

