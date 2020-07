[Il caso] Missioni militari, legge elettorale, Autostrade e i rischi per la maggioranza. Inizia così il tour europeo di Conte

A Giuseppe Conte piacciono le metafore. E anche le iperbole. E’ convinto che i cittadini possano capire di più e meglio. Per cui il il decreto Semplificazioni approvato nella notte è qualcosa che “nessun governo mai aveva fatto prima d’ora”. Mai prima d’ora un governo era intervenuto in modo così radicale per “portare il sistema Italia fuori dalla palude di norme e burocrazia che strozza ogni iniziativa”. E’ stato licenziato “salvo intese”, cioè non esiste un testo approvato ma solo concordato, ma “tranquilli che è questione di giorni”. Per l’Italia sarà come “salire su un trampolino di lancio da cui prendere la spinta per la necessaria ripartenza”.

Se così fosse, sarebbe quella rivoluzione liberale che negli anni Novanta era stata promessa da Berlusconi e che l’Italia che produce e lavora aspetta da allora invano. Il punto è che questa meravigliosa e progressista “madre di tutte le riforme” ieri ha subito dovuto fare i conti con il mestiere difficile della coabitazione con maggioranze divise, decisioni che non arrivano, accordi politici che non decollano, opposizioni che bombardano senza sosta cercando la spallata al governo. “Basta andare avanti così, è necessario andare a votare” è il refrain di Salvini e Meloni. Come era già successo il giorno prima. E come succederà oggi e anche domani.

Le trappole per il governo sono scattatate tra Camera dei deputati e Senato. Oggi potrebbe accadere alla Corte Costituzionale dove si comincerà a discutere su un doppio ricorso che Aspi (Autostrade) ha fatto contro due decisioni del governo italiano (l’esclusione dal consorzio che ha ricostruito il ponte di Genova; la riduzione, da 20 a 7 miliardi, della penale in caso di revoca anticipata della concessione). Un po’ ovunque, insomma, “il trampolino di lancio” ha cigolato.

Missioni militari

Al Senato la maggioranza ha perso 16 voti in un colpo solo, tre senatori Pd (Verducci, Valente, De Rienzi), sette di Leu più altri del gruppo Misto, tutti senatori che hanno detto No al rifinanziamento della missione italiana in Libia che consiste nel dare soldi alla guardia costiera nazionale per avere mezzi e risorse nel contrasto al traffico di essere umani. Se la maggioranza non è andata sotto è solo perchè le opposizioni hanno deciso e dichiarato che “non provocano certo la crisi di governo sulle missioni militari”. Così tra assenze, molte, e impegni vari, in aula i senatori di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia erano in numero tale da non spostare il piatto della bilancia. Ma il problema politico è stato evidente. “Siete una maggioranza che ha perso, forse non ha mai trovato, omogeneità dell’azione di governo - ha detto Maurizio Gasparri - il governo è morto nella coscienza popolare e nei numeri del Parlamento. Questa scena l’ho già vista: anche ai tempi del governo Prodi noi dell’opposizione salvammo il governo perchè mai verrà meno il nostro supporto ai militari italiani impegnati sui vari teatri nel mondo. Si tratta di tutelare la nostra politica estera. Ma anche allora dopo poco il governo Prodi cadde lo stesso…”.

Il nodo Libia

La maggioranza non ha problemi con le missioni militari di peace keeping o enforcing che vedono impegnati nei vari teatri 8613 uomini e donne. Il problema è la Libia e il Memorandum del 2017. Matteo Orfini, ex presidente del Pd, è stato chiaro: “In Direzione è stato votato all’unanimità che non avremmo più dato sostegno economico e logistico (una cinquantina di uomini, ndr) alla guardia costiera libica dopo le prove inconfutabili delle violenze compiute da quegli uomini che noi dovremmo addestrare. Dopo i riscontri sul fatto che alcuni dei capi della guardia costiera sono anche alla guida di bande di trafficanti. Poi, all’improvviso, senza alcuna comunicazione e meno che mai discussione, ci chiedono di votare lo stesso Memorandum del 2017. Noi non ci stiamo”. Orfini sta lavorando alla Camera dove potrebbe compattare un bel gruppo pescando non solo nel Pd ma anche tra Leu e 5 Stelle. Verducci al Senato ha convinto ben tre senatori Pd.

I numeri, il ruolo di Iv e il silenzio dei 5 Stelle

Le votazioni sono state quattro (Leu e Bonino hanno chiesto la votazione per parti separate). L’attenzione era tutta per la “Scheda 22”, quella relativa alla Libia. Erano 272 i votanti, la maggioranza ha avuto 142 voti e le opposizioni 130. Dunque, nessun ribaltamento grazie alle assenze. Ma la maggioranza ha perso 16 voti (14 contrari e due astenuti) che avrebbero fatto precipitare la situazione se le opposizioni avessero deciso di affondare la lama. Il Pd si è ritrovato invece compatto sull’ordine del giorno deella senatrice Laura Garavini (Iv) che da presidente della Commissione Difesa ha formulato un ordine del giorno che impegna il governo “a disconoscere il memorandum con la Libia”, a “pretendere chiarezza” e la reciprocità per verificare che vengano rispettati i diritti umani nelle carceri libiche. Un odg che potrebbe essere replicato e risolvere parecchi pasticci anche alla Camera dove lo scontro rischia di fare ancora più male. Se Italia viva si fa notare nel ruolo di promotore di unità nella maggioranza (succede sempre più spesso), i 5 Stelle non si riconoscono più. Nei vari interventi si è sentito solo “il ringraziamento al nostro ministro Di Maio per l’eccellente azione diplomatica che sta conducendo”. Nessun cenno al fatto che in Libia c’è la guerra, che le condizioni sono cambiate e soprattutto non ci sono più le condizioni minime per garantire sicurezza e dignità ai migranti. Eppure una volta era un loto tema. Di una parte di loro, almeno.

La spaccatura sulla legge elettorale

Contenuto un problema al Senato, alla maggioranza ne è scappato subito un altro alla Camera. E si chiama legge elettorale.

Pd e M5s puntano a imprimere un'accelerazione sull'iter della riforma. L’obiettivo è approvare prima della pausa estiva alla Camera il cosiddetto Brescellum, un sistema proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5% e diritto di tribuna per i piccoli partiti. Ancora una volta la maggioranza è spaccata. Italia viva e Leu non sono d’accordo. Renzi è tornato da un pezzo a parlare di maggioritario perchè il proporzionale vuol dire giochi e giochetti su programmi e alleanze, dinamiche che ostacolano un’azione di governo decisa, necessaria sempre, più che mai all’Italia. Anche Leu nicchia e non solo per lo sbarramento a 5 che è oggettivamente alto. Al capogruppo Federico Fornero non piacciono tante cose, a cominciare dalla fretta che proprio adesso Pd e M5s vorrebbero imprimere al dossier. Così come Matteo Renzi chiede “che bisogno ci sia adesso di parlare di legge elettorale mentre il paese deve invece avere un solo obiettivo primario: far ripartire il lavoro e l’economia”.

Ma il Pd insiste, su tempi e modi. Vuole la soglia del 5% per eliminate i piccoli e il loro potere di veto. E vuole farlo adesso perchè “questi sono gli accordi presi: appena votato il taglio dei parlamentari, subito una nuova legge elettorale perchè andare a votare con il Rosatellum vorrebbe dire consegnare tre quarti dei collegi alle destre”. Diciamo che il rischio di un incidente parlamentare che scriva la parola “crisi” sotto il Conte 2 è evidente a luglio così come dopo le regionali (e il referendum) del 20 settembre. A mettersi di traverso allo sprint di Pd e M5s è anche il centrodestra, contrario al proporzionale e a qualsiasi accelerazione.

L’incredibile caso Autostrade

La Consulta discuterà oggi se il decreto Genova abbia o meno violato principi costituzionali e se l'esclusione di Aspi dalla demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte di Genova sia stata legittima. Il dossier arriva alla Corte Costituzionale direttamente dal Tar Liguria ed è stato integrato anche con un altro provvedimento di legge che di recente ha “penalizzato”Aspi: la penale per la revoca anticipata della concessione è stata abbassata da 20 a 7 miliardi. Con l’articolo 35 del decreto Mille proroghe. Tutto questo accade mentre in due anni il governo non è riuscito a capire se revocare o meno la concessione.

La revoca è diventata una bandiera ideologica per i 5 Stelle. Senza questa decisione, non se ne possono assumere altre altrettanto importanti. Una su tutte: chi è il gestore del tratto del Ponte che dovrà eseguire il collaudo? Si rischia di non poter fare il collaudo. Intanto, non per questo ma anche per questo, la viabilità in Liguria è ridotta a code di chilometri per i noti lavori di manutenzione nelle gallerie. Secondo i giudici amministrativi del Tar ligure “l'esclusione dalle attività di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione di un nuovo viadotto, insieme all'imposizione di prestazioni patrimoniali di ingente importo statuite ex lege, paiono configurare una restrizione della libertà di iniziativa economica”.

Il Tribunale amministrativo regionale aveva stabilito che il decreto Genova presentava anche profili di illegittimità costituzionale perchè basato su “una meramente potenziale e nemmeno in via latamente indiziaria accertata responsabilità di Aspi” nella causa del crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 aveva causato 43 vittime. In pratica, secondo i giudici genovesi, si assume che "Autostrade sia colpevole con una valutazione adottata senza garanzie procedimentali, senza istruttoria adeguata a fare emergere anche solo elementi indiziari di responsabilità, violando cosi' il principio di proporzionalità e ragionevolezza”.

La trattativa tra governo e Aspi è in corso. Ma i 5 Stelle non intendono che Aspi possa continuare a gestire il 70 per cento delle autostrade italiane. Non si possono però buttare fuori con un calcio e senza un motivo accertato. Sono state fatte varie offerte. Una passa dalla riduzione dei pedaggi, l’ingresso di Cdp nella socità riducendo la presenza di Aspi. Ma fino a che punto? Su questo schema un accordo era sembrato a potato di mano un paio di settimane fa. Pare che il nient di Di Maio l’abbia fatto saltare. E ancora una vota la politica deve delegare alla giustizia l’incapacità di assumere una decisione. Poi si dice che i magistrati invadono la sfera decisionale.

Conte dà la linea a Casaleggio?

Ieri il premier ha iniziato il tour europeo in vista del Consiglio del 17 luglio che dovrebbe essere decisivo per il Recovery fund. E per il Mes. Ieri Portogallo, oggi Spagna, la prossima settimana Olanda e Germania. Probabilmente Macron. Conte deve convincere i partner Ue a chiedere l’accesso al Mes per non essere l’unico paese a farlo. Oltre che quello che ha più bisogno di quei soldi.

Ma l’attenzione resta sempre accesa sull’Italia e i consueti guai di casa nostra. Ieri Conte se li è un po’ cercati i guai. Ala fine della conferma stampa, sempre più ristretta e selezionata in nome della sicurezza quando invece hanno riaperto anche cinema, la giornalista di Rainews Enrica Agostini è riuscita a chiedere a Conte se per caso avesse in programma di vedere Davide Casaleggio. Conte ha glissato con un “non so, forse”. Peccato che proprio mentre rispondeva così, Casaleggio faceva il suo ingresso a palazzo Chigi sotto gli occhi dei giornalisti esclusi, tra l’altro, dalla conferenza stampa. Il proprietario di Rousseau e del motore digitale del Movimento, è stato tre ore a colloquio con il premier.

Una volta uscito, pur essendo uno di poche parole, ha spiegato che il colloquio “aveva toccato vari temi anche di attualità”. Ad esempio le regionali. Ora, la situazione è questa: Conte e Grillo premono per l’alleanza strategica Pd e 5 Stelle anche a livello locale e quindi alle regionali. “Questo programma - diceva Conte in mattinata a proposito del decreto Semplificazione - è chiaro che posso farlo con Pd e 5 Stelle e non con chiunque”. I gruppi parlamentari, la base e lo stesso Casaleggio con Di Battista, voglio invece che si esprima come minimo Rousseau. Il colloquio di tre ore ha disturbato e parecchio i gruppi parlamentari che lo hanno vissuto come “l’ennesima interferenza di Conte nelle dinamiche di una movimento a cui non è neppure iscritto”. E nelle sei regioni al voto, neppure una al momento presenta l’alleanza Pd-M5s. Tutto questo, è chiaro, non fa bene alla maggioranza e ai suoi “trampolini di lancio”.