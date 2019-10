[il caso] La 'maggioranza compatta” del premier Conte litiga su tutto e deve rinviare il via libera alla manovra. Tre miliardi per alleggerire le tasse

Ha rassicurato per tutta la mattina. “Stiamo lavorando ai dettagli, il clima è ottimo e la maggioranza è compatta” diceva il premier. Alle sette di sera lo stop. Il Consiglio dei ministri che ieri sera doveva licenziare il Druft budgetary plan, le tabelle con la quantificazione dei capitoli della manovra 2020, è stato annullato e rinviato a stasera (ore 21), l’ultima finestra possibile per inviare il documento a Bruxelles nei tempi dovuti. Cosa sia successo tra le fine della mattinata e le 19 lo rivela una fonte Pd vicina al dossier: “I Cinque stelle non vogliono l'aumento degli stipendi per salvare Quota 100 ma il Pd non rinuncia ad allargare il fondo per il taglio del cuneo fiscale”. Che infatti passa da 2,7 a tre miliardi. Ora, al netto che “la maggioranza compatta” è comunque un pentapartito– Conte, i 5 Stelle, Pd, Italia Viva e Leu – con cinque anime ben distinte e soprattutto preoccupate di mantenere chiara una propria identità pronte ad ogni evenienza, è chiaro ed evidente che il clima non è così buono come viene descritto. E per quanto il Conte 2 non sia più vittima delle dirette Facebook che ai tempi del Conte 1 da fuori palazzo Chigi smentivano quello che stava accadendo dentro palazzo Chigi, il clima non è così idilliaco come si vorrebbe raccontare. E la mediazione di cui Conte si fa sempre garante con sfoggio ed orgoglio è una costruzione più faticosa del previsto.

Salta anche il vertice di maggioranza

Conviene partire da cosa resta sul tavolo dopo una giornata che ha visto prima il vertice Pd convocato da Franceschini alle 18 a palazzo Chigi e concluso alle 21. Quasi alla stessa ora il vertice al Mef tra i ministri Gualtieri (Economia, Pd) e Catalfo (Lavoro, M5s) e i sindacati. Ci doveva anche essere un vertice di maggioranza in calendario per le 21. “Adesso scappo scusate ma mi aspettano al vertice di maggioranza” aveva detto Conte verso le 19 e 30 lasciando Avellino. E’ stato sconvocato durante il viaggio: i 5 Stelle non si sarebbero presentati al tavolo. Colpa di Quota 100, misura per loro - almeno una parte di loro - “intoccabile”. Per il Pd e Italia Viva, che domenica ha per prima messo sul tavolo il dossier, invece sì. “M5s ha fatto saltare il vertice di maggioranza” hanno denunciato i dem puntando il dito contro “la solita tecnica di far saltare gli incontri che dovrebbero servire a risolvere i problemi per alzare invece il prezzo”. Ieri sera la febbre era troppo alta per mettere tutti intorno al tavolo.

I numeri della manovra

Prima di parlare degli scogli sparsi lungo la navigazione della legge di Bilancio, è necessario fissare qualche numero: la manovra del 2020 vale 29-30 miliardi così “coperti”: 14,4 mld arrivano grazie alla flessibilità in deficit concordata con Bruxelles; 7,2 mld sono recuperati dalla lotta all’evasione e dal maggior uso di carte elettroniche; 2,8 mld sono previsti in arrivo dalle privatizzazioni di quote di società pubbliche e vendita di immobili; 1,8 mld dai tagli dei sussidi dannosi e da nuova tasse a carattere ambientale; 1,8 mld dalla spending review e altri 2 dalla “proroga dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di terreni e partecipazioni”. Di questi 29-30 miliardi, 23 se ne vanno per sterilizzare l’aumento dell’Iva (pesante eredità del Conte 1). E rispetto a chi ancora è convinto del contrario, e cioè che ci sarà comunque una rimodulazione anche se a saldo zero, ieri il premier ha voluto chiudere per sempre il discorso: “Sono state trovate le risorse per evitare anche la rimodulazione dell’Iva”. Vedremo. Altri due miliardi se ne vanno per le spese “indifferibili”. Restano quindi 5 miliardi per realizzare almeno qualcuna delle misure promesse. Il ministro Gualtieri aveva detto di volere “un confronto noioso” con Bruxelles. La cifra di questo governo è di aver sempre detto di poter fare poche cose, essendo appena arrivato e non avendo soldi. Non ha regalato, saggiamente, troppe speranze. Ha però tracciato una strada lunga almeno tre anni per vedere qualcuno dei risultati sperati. Nella stagione della legge di bilancio, la legge più importante dello Stato, quella che amministra e distribuisce i soldi, è difficile tenere a bada le speranze.

Quota 100 e taglio tasse, l’intreccio fatale

Lo scoglio più sensibile riguarda Quota 100 e il taglio del cuneo fiscale, cioè meno tasse in busta paga. Due misure che si sono incrociate all’improvviso e forse anche strumentalmente domenica quando Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, ha rilanciato con il salario minimo finanziato almeno in parte con il taglio delle tasse ma soprattutto per gli imprenditori. Tutto il contrario di quello che il governo ha sempre detto in queste prime settimane di vita: il taglio delle tasse riguarderà i lavoratori. Quei 2,7 miliardi disponibili che il governo vuole portare a 3, saranno redistribuiti sui lavoratori fino a 40 mila euro di reddito. Così sempre domenica s’è fatta sotto Italia Viva con il suo economista Marattin che ha rilanciato: “Siccome servono più soldi, togliamo di mezzo Quota 100, la misura più iniqua degli ultimi 25 anni e dedichiamo quelle risorse al taglio delle tasse”. Più o meno tutta la giornata di ieri è andata avanti su questo doppio binario. In serata le posizioni restano distanti. Il Mef e il Pd tengono fermi i 3 miliardi per il 2020 e i sei miliardi per il 2021. Con questo budget la platea dei beneficiari potrà essere ancora più ampia di quelli che percepisco gli 80 euro. I 5 Stelle, il ministro Catalfo in testa, non hanno alcuna intenzione di toccare Quota 100 e sono pronti a fare le barricate. Dalla loro hanno i sindacati (che però vogliono anche il taglio delle tasse) e, ovviamente, i pensionati. Il tema “salario minimo” - bandierina di Di Maio - in serata viene liquidato e dimenticato. “Anche i 5 Stelle sono nella coalizione contro i lavoratori?” butta là il vicepresidente del Pd Andrea Orlando. “Non possiamo certo scatenare una guerra tra poveri, non possiamo mettere pensionati contro lavoratori…” replica Di Maio. Giusto per dire il clima. Italia Viva non ha dubbi: abolire Quota 100 e destinare i soldi risparmiati ai giovani, lavoratori e famiglie. Il Pd mette le mani avanti: “Non abbiamo mai detto abrogare Quota 100, solo ritoccare…”. E’ molto fragile l’equilibrio che si regge sulle parole. In effetti le ipotesi sul tavolo sono tre. Due riguardano le finestre: allungamento di tre mesi di quelle attuali; allineamento a 9 mesi per tutti, pubblici e privati. C’è poi una terza ipotesi che non riguarda le finestre: una sorta di clausola di salvaguardia, un meccanismo di blocco delle uscite se a metà anno fossero superiori alle attese in modo da garantire comunque il conseguimento dei risparmi. Un adeguamento delle finestre darebbe un tesoretto intorno ai 4-500 mila euro.

Ok taglio superticket, Fondo famiglia e micro tasse

La giornata, dopo una domenica complicata, era iniziata che sembrava quasi fatta: tre miliardi di taglio del cuneo fiscale, lo stop ai superticket da luglio del 2020 (circa 500 milioni) e un fondo per la famiglia da due miliardi che parte nel 2020 con 500 milioni. Totale 5 miliardi. I conti finalmente tornano anche perchè, fanno sapere i tecnici di via XX Settembre, “le entrate del 2019 saranno maggiori del previsto per circa 3 miliardi”. Che è, per l’appunto, la cifra che mancava.

Il problema sono i tanti nodi rimasti sullo sfondo, dal carcere agli evasori fino alle “micro tasse” (sigarette, giochi e sim card aziendali per un gettito presunto di 600 mila euro) denunciate da Matteo Renzi. Col passare delle ore il tema delle coperture si apre e si chiude in continuazione, un attimo prima ci sono, un attimo dopo spariscono, a secondo dell’intensità delle liti che rimbalzano da un vertice all’altro, da una chat all’altra. Torna sul tavolo anche la sugar tax (sulle bevande gassate, vale circa 250 milioni), il tetto all’uso del contante (da 3 a mille euro) e la tassa sugli imballaggi in plastica (0,2 euro per ogni chilogrammo) a cominciare dalle bottiglie. E poi un aumento delle accise sul diesel (contraria Italia Viva), stop alle detrazioni per i più ricchi e la tassa sulla fortuna. I 5 Stelle non ne valgono sapere della tassa sulle sim aziendali. Il congelamento dell’Iva fa spuntare una miriade di mini tasse presenti in ogni sessione di bilancio. Archiviata l'ipotesi di cashback su tutti gli acquisti con moneta elettronica, si fa strada una nuova detrazione (al 10% o al 19%) su una serie di nuove spese, in aree “più a rischio evasione” di cui beneficerà solo chi fa pagamenti tracciabili, dal ristorante al parrucchiere, dalla scuola allo sport per i figli. Italia Viva denuncia “un'impostazione comunista per cui fai tutte micro misure ma avremmo dovuto mettere 3 miliardi tutti sulla famiglia”. O per un vero shock fiscale.

"Una maggioranza compatta…”

Lo scontro tra M5s e Pd è anche sul carcere agli evasori. Di Maio vuole che nel decreto fiscale ci sia un inasprimento delle pene per gli evasori e anche la confisca dei beni sul modello di quelli mafiosi. Si combatte norma su norma. I renziani si oppongono a un obbligo di doppio conto corrente per le partite Iva nel dl fiscale. Il M5s dice no a un intervento retroattivo sulle detrazioni, ma dal Pd ribattono che ogni misura sarà per il futuro. Sono tutti d’accordo sul Fondo famiglia. Ovviamente si litiga su come realizzare l’assegno e sulla paternità della misura. A sera tornano in mente le parole dette dal premier Conte in mattinata: “Clima sereno, maggioranza compatta”. Stasera sarà un mezzo miracolo se il governo manderà a Bruxelles (deve farlo entro mezzanotte) il Documento programmatico di bilancio. Per il decreto fiscale, con tutte le micromisure e le microtasse, e per l’articolato complessivo della manovra se ne riparlerà probabilmente lunedì prossimo.