[Il retroscena] Maggioranza a pezzi e Mattarella spiega a Conte e Salvini cosa dire e fare. La resa dei conti si avvicina

“Mattarella, a Conte, stavolta gli ha fatto lo shampoo…”. Nelle ovattate stanze del Quirinale, dove di solito si pesano non solo le parole, ma pure le sillabe, si sorride di gusto. Mattarella “non è Napolitano”, è da anni uno dei mantra dei collaboratori dell’attuale inquilino del Colle, ma stavolta Mattarella quello ha fatto: ‘il Napolitano’, un presidente che – si diceva ai tempi al Quirinale – “se non fai quello che vuole ti manda i corazzieri a casa e ti convince a farlo…”. Mattarella continua a non essere come il suo predecessore, nel senso che ha tutt’altro stile e modi, ma stavolta ha deciso che una linea, con il governo, andava tracciata e ha chiamato Conte per quella che, a scuola – almeno alle elementari – si chiama ‘ramanzina’.

"Vedrai che ti boccia"

Stupefatto e dispiaciuto per essere stato tirato in ballo per due giorni come un punching ball, sul ‘decreto Sicurezza bis’, con Di Maio (e Conte) che dicevano a Salvini “il tuo decreto al Colle non va bene, lo ha già letto e te lo boccia” e Salvini che, in pratica, urlava dicendo “Fatemi vedere questi rilievi! Voglio proprio vedere se il Colle lo boccia!”, il Capo dello Stato ha riflettuto il tanto che bastava e, poi, ha deciso che la misura era colma e la pazienza esaurita. La ‘grammatica’ istituzionale imponeva un passo, da parte sua.

Premier e vicepremier leghista convocati al Colle

E così, dopo Salvini anche Conte è stato convocato in tutta fretta al Quirinale, ne è uscito a capo chino e, subito dopo, ha indetto una conferenza stampa in cui ha, in pratica – così almeno dicono i bene informato – ‘letto’, in modo pedissequo, un testo concordato riga per riga col Colle. Un dettato, di fatto. La ‘ciccia’ è che, nonostante Salvini avesse assicurato per tutto il giorno, che “scusate, ma devo rientrare a Roma, mi attende un cdm in cui devo approvare il ‘Decreto sicurezza’ (quello bis, ndr.), beh, per ora non se ne fa proprio nulla. “Tutto sbagliato, tutto da rifare”, avrebbe detto il ciclista Gino Bartali e, in pratica, ha detto e fatto eseguire il Capo dello Stato al povero Conte, ridotto a un pugile suonato. Tutto rinviato a dopo le elezioni europee, dunque. Il presidente del Consiglio – “forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica”, questa la velina che lo staff di palazzo Chigi passa a giornali e agenzie – “ha sminato il terreno di scontro tra Lega e M5s e ha posticipato a dopo il voto la convocazione del consiglio dei ministri che dovrà vagliare i decreti sicurezza e famiglia”.

Quando è "no"

Una velina, appunto, niente di più. Conte ha preso atto che il Colle, come l’uomo del Monte della vecchia pubblicità, ha detto ‘no’, con tanto di condimento per i non udenti. Ecco, al di là delle parole – di certo pacate e soft - che Mattarella ha usato – la sostanza è: fermatevi, siete sul precipizio, io sono il Capo dello Stato, garante della Nazione. Conte, poveretto, suda e abbozza, abbozza e suda. Alla fine, in conferenza stampa, Conte mette le mani avanti su un problema di ‘agende’: “Ho sentito Salvini e Di Maio e convenuto che è complicato tenere un cdm domani o dopodomani per cui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primo giorno utile”. Cioè dopo le Europee, come voleva Di Maio e come non voleva Salvini, ma la vittoria di Di Maio è come di Pirro: viene rinviato anche il tanto strombazzato decreto famiglia (Tria ha già messo nero su bianco che le coperture per finanziarlo non ci sono, e il Colle boccerebbe pure quello) e il Quirinale è ‘irritato’ (un pallido eufemismo, in realtà) non solo con Salvini, ma anche con Di Maio e per come i 5Stelle, al pari della Lega, stanno gestendo tutti i dossier: male, se non malissimo.

Tutti gli stop di Mattarella al Dl Sicurezza

Sul decreto Sicurezza bis, però, il Colle – che ne ha già visto una prima, e poi una seconda bozza, ha mosso dei rilievi pesantissimi. In sostanza, sono tre: vìola leggi italiane, europee e internazionali, a partire dal diritto del mare che obbliga qualsiasi nave a salvare le persone se si trovano su un’imbarcazione che affonda e sono in pericolo; scippa competenze ad altri ministeri (Trasporti in primis) in modo costituzionalmente dubbio e sgrammaticato; non presenta alcun requisito di necessità e urgenza per essere approvato sotto forma di decreto legge e pure al più presto, come chiede Salvini. Per non dire della parte in cui Salvini vuole mettere la mordacchia alle indagini della magistratura sulle navi che arrivano, oltre che sui profughi che ospitano, e alla parte che riguarda le ‘punizioni’ da infliggere ai presunti ‘violenti’ nei cortei che prevedono sanzioni e pene più alte – per un corteo, magari pacifico, di protesta – di quelle che riguardano non solo gli ultras, ma anche i furti. Norme da ‘stato di polizia’ su cui il Quirinale non solo si metterebbe di traverso, rifiutandosi di firmare il decreto, ma che potrebbero causare, appunto, l’apertura di inediti conflitti istituzionali tra esecutivo e capo dello Stato fino ad arrivare a – sicuri – ricorsi alla Consulta per dirimerli. Insomma, un quadro da tregenda greca, simile più alla finta ‘democrazia’ del Venezuela o dell’Ungheria che a una repubblica democratica e costituzionale come quella italica.

Salvini prima gonfia il petto, poi abbozza

Ovviamente, il leader della Lega, che voleva portare, subito, il suo nuovo dl all’esame e al via libera del governo, non la prende benissimo: “Sarebbe un peccato perdere tempo, nel decreto sicurezza bis ci sono articoli contro la camorra, assunzioni per far eseguire le pene. Io sono pronto, mi aspetto la convocazione del Cdm” aveva, infatti, ripetuto per tutto il giorno. Ma poi, all’annuncio del premier del rinvio del suo decreto commenta: “Alcune criticità sono state superate in questo testo che è pronto ed è a prova di approvabilità”. Poi, se per motivi non tecnici ma di altra natura c’è chi preferisce che il dl Salvini venga approvato la settimana prossima non mi do fuoco, lo approveremo la prossima settimana”, abbozza da Vespa. Insomma, di fronte a Mattarella – che decide lui, come Salvini ben sa, la data del voto e ‘se’ sciogliere le Camere – Salvini dopo l'incontro con il capo dello Stato arretra e mangia la polvere, cosa che non fa mai davanti a nessuno (neppure davanti al Papa, per capirsi).

Versione riveduta

Sempre intervenendo da Vespa, ospite di Porta a Porta, Salvini assicura: del decreto sicurezza “è giunta ai miei uffici una versione riveduta ieri pomeriggio. Nella nuova versione mi sembrano superate le criticità emerse”. Prova, cioè, a mettersi al riparo dall’ira funesta del Colle, a cui, assicura “non si può attribuire la censura preventiva né un sindacato politico. Gli si fa un torto in astratto e in concreto: non ha svolto questo ruolo né intendeva svolgerlo”. Insomma, la decisione sulla sorte del decreto è tutta e solo interna al governo, per lui, come del resto la valutazione sul provvedimento per le famiglie, sostenuto dal M5s. “Tutto il governo condivide i due obiettivi politici” contenuti nei due decreti, assicura Salvini, pronto a tornare alla carica, sul ‘suo’, decreto, nel primo cdm utile. Costi quel che costi: crisi di governo e scontro con il Colle.

Duello continuo tra vicepresidenti del Consiglio

Ma lo scontro su entrambi i fronti è stato solo rinviato e i due alleati-avversari non smettono di attaccarsi. “La Tav si farà. E’ chiaro. La Ue ci darà ancora più soldi. Poi si vota in Piemonte e si capirà che la Tav si farà” assicura Salvini. Di Maio non incassa e torna anche lui all’attacco: “condivido le parole del premier nel sollecitare rispetto per il Capo dello Stato. Ora c’è tutto il tempo per lavorare sui rimpatri”. Insomma, le posizioni di Lega e M5S restano distanti anni luce, ma, a pochi giorni dal voto delle Europee e in una giornata delicatissima e faticosissima per le sorti del governo, non era proprio il caso di aprire la crisi ‘subito’. E così, dopo che Conte è salito al Quirinale per un faccia a faccia con il Capo dello Stato, c’è spazio anche per un altro – timido – chiarimento, quello tra Salvini e il premier. Il leader del Carroccio aveva deciso di indossare l’abito del pompiere, già con l’intervista data al Corriere della Sera dove assicura di voler restare “leale” all’alleato di governo e promette: dopo il voto in “Italia non cambia nulla: anche se la Lega vincerà, non chiedo un ministro o una poltrona in più. E spero che i toni si abbassino”, dice, provando a rassicurare sulle sue intenzioni di crisi, dopo il voto.

Il carico da novanta di Giorgetti

Ma la giornata, dopo aver sfiorato la crisi istituzionale, ha visto comunque salire i toni fino a un cacofonico diapason, tra Lega e M5S, l’un contro l’altro armati. A mettere il dito nella piaga ci ha pensato, infatti, il suo braccio destro, Giancarlo Giorgetti, che ormai si fa portavoce – quasi tutti i giorni: un ossimoro per uno che, per anni, era famoso per non profferiva mai parola - del malumore crescente tra i leghisti e dell’ala della Lega (governatori del Nord, ministri di Salvini, colonnelli vari) che spinge a rompere in modo definitivo con i 5 Stelle. “Non accuso nessuno, tantomeno il premier (che aveva attaccato solo il giorno prima, definendolo ‘non di garanzia, ma di parte’, ndr.) – dice Giorgetti parlando davanti alla Stampa estera - ma così non si può andare avanti”. “La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo”. Solo che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, puntando l’indice contro l’“immobilismo” del governo, che è anche il suo, scatena l’ennesima tempesta perfetta. E lo sa bene, al punto che è anche pronto a dimettersi: “Sono dispostissimo a fare un passo indietro se me lo chiedono e se non ritengono utile la mia posizione. Quanto al governo la stabilità è importante, ma dico no all’immobilismo. La campagna elettorale mi ha fatto vedere un Paese vitale, dobbiamo esserne all’altezza”. E conclude fissando l’asticella per la Lega: “Se è al 30% stappo lo champagne”.

Di Maio contrattacca: “Volete tornare col Cavaliere”

Solo che il gioco delle parti tra il poliziotto buono (si fa per dire), Salvini, e il poliziotto cattivo (Giorgetti e gli altri), non va per niente giù a Luigi Di Maio: “Ogni giorno ormai, da un mese, c’è qualcuno, e non del M5s, che minaccia la crisi di governo e fa la conta delle poltrone in base ai sondaggi. Oggi è toccato a Giorgetti. C’è una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi”, tuona il leader pentastellato, poi avverte: “Basta minacciare crisi di governo, basta fare conta delle poltrone. Si pensi al Paese”. I timori del M5s per un possibile strappo della Lega, sia che si tratti di un profondo rimpasto o dell’apertura di una vera e propria crisi di governo, dopo il voto di domenica, restano quindi altissimi. Naturalmente, Conte cerca di ‘vigilare’ – così almeno dicono i suoi - per evitare di andare al voto con l’incubo di una crisi di governo e – sempre secondo i suoi – “ha preso lui l’iniziativa, da responsabile dell’esecutivo quale ‘, di salire al Quirinale”. Peccato che, come abbiamo visto, le cose siano andate diversamente: Mattarella ha chiamato Conte e gli ha fatto lo shampoo.