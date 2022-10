Macron:a Roma vedo il Papa e Mattarella, Meloni ancora non so

Bruxelles, 21 ott. (askanews) - Non è previsto, per ora, nessun incontro fra la probabile futura presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron lunedì a Roma, dove l'inquilijno dell'Eliseo vedrà il Papa e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha detto lo stesso Macron in risposta alla domanda di un giornalista durante la sua conferenza stampa al termine del Consiglio europeo oggi a Bruxelles.Questo week-end, ha riferito Macron, "vado a Roma perché ho accettato di aprire una conferenza della Comunità di Sant'Egidio domenica. e poi ho un incontro con il Papa in Vaticano lunedì mattina", a cui si è aggiunto un invito del presidente Mattarella. Quanto a un eventuale incontro con la nuova presidente del Consiglio in pectore, Giorgia Meloni, "a questo punto, viste le mutazioni istituzionali in corso, non è previsto niente". E' un'opportunità che "sarà Mattarella a valutare, in base alle evoluzioni istituzionali", ha precisato il presidente francese."Ma io - ha aggiunto - vado a Roma in primis per la visita al Papa, e ci tengo a rispettare le prassi e le procedure del Vaticano. Comunque vedrò la prossima presidente del Consiglio italiana e lavorerò con lei attorno a questo tavolo" del Consiglio europeo. In ogni caso, ha ripetuto Macron, "vedremo con Mattarella: ci tengo a essere rispettoso" delle procedure.