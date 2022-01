Macron: che fortuna avere Mattarella e Draghi in Italia

Bruxelles, 7 gen. (askanews) - "Non è mia abitudine commentare le situazioni politiche dei nostri vicini e dei paesi amici; posso solo dire che oggi abbiamo molta fortuna di avere un presidente della Repubblica e un presidente del Consiglio italiani cosi coraggiosi e amici della Francia: è una chance per la Francia e per noi". Lo ha detto a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa congiunta all'Eliseo con la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen, rispondendo a un giornalista italiano sui rischi di incertezza politica e di un cambiamento di governo a Roma, a causa delle elezioni del nuovo presidente della Repubblica.