M5S, vertice con Conte, Grillo: ripristinato sistema immunitario

Roma, 10 feb. (askanews) - "Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento": così Beppe Grillo, fondatore e garante del M5S, ha commentato il vertice appena concluso con Giuseppe Conte presso lo studio del notaio Amato, in via Po. I due sono usciti a braccetto, l'ex premier, attualmente sospeso per decisione del Tribunale di Napoli che ha sospeso anche la delibera di adozione dello Statuto. Alla domanda dei cronisti "Conte rimane leader?" Grillo non ha risposto. Nessuna dichiarazione invece da parte di Conte.