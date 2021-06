M5S: Taverna, Licheri e Patuanelli da Conte

Roma, 25 giu. (askanews) - Una delegazione di senatori del Movimento 5 stelle è stata ricevuta questo pomeriggio da Giuseppe Conte nella sua abitazione in centro a Roma. Ne fanno parte il capogruppo del Movimento a palazzo Madama, Ettore Licheri, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Dopo le dure parole utilizzate da Beppe Grillo, garante e fondatore del Movimento, contro l'ex presidente del Consiglio e il suo progetto di nuovo statuto del M5S, sono in corso dei tentativi di mediazione per scongiurare la rinuncia al progetto da parte di Conte.