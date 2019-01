[Il retroscena] Col taglio degli stipendi ai parlamentari i Cinquestelle ci guadagnano

Il taglio dello stipendio dei parlamentari sarà “la priorità” di questo 2019. Ad annunciarlo, direttamente dalle piste da sci di Moena, i “gemelli diversi” che guidano il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Anche se sul tema si registra già l’opposizione fortissima della Lega, per la quale la misura “non è prevista dal Contratto di governo”, i pentastellati si chiudono a testuggine, forti di “uno studio che dimostra che i parlamentari sono i più pagati del mondo”. La “lotta alla casta”, si sa, è uno dei temi costitutivi del Movimento che fu di Beppe Grillo e, dopo il ricalcolo dei vitalizi, sembra arrivato il tempo di mettere mano agli “stipendi” veri e propri. Del resto, usciti piuttosto malconci dal round della manovra, e pressati dall’attivismo degli alleati, i Cinquestelle si trovano nella necessità di recuperare terreno tornando a cavalcare i temi che li hanno resi popolari presso l’elettorato.

Come fare? In questa legislatura, nella quale i pentastellati sono nella maggioranza, non è stata depositata alcuna proposta di legge al riguardo. Pertanto per Di Maio e Dibba il testo di riferimento dovrebbe essere ancora quello presentato dal gruppo dei deputati del M5s nella scorsa legislatura, che aveva come prima firmataria Roberta Lombardi. Studiandola, però, si scopre un fatto quantomeno curioso: se gli stipendi venissero tagliati secondo i criteri indicati nella proposta, i parlamentari Cinquestelle ci guadagnerebbero. Come è possibile? La proposta di legge preparata dall’ex capogruppo - poi candidata alla carica di governatore della Regione Lazio e sconfitta da Nicola Zingaretti - prevede che la voce “stipendio” sia dimezzata, passando da 5mila euro netti circa a 5mila lordi. Ma la busta paga dei parlamentari è costituita da altre due voci: la diaria e i rimborsi. La diaria, che oggi è di quattro mila euro netti per tutti i deputati e viene ridotta soltanto in caso di un numero prolungato di assenze, secondo la proposta verrebbe ricalcolata in base alle effettive presenze in Aula e sarebbe definitivamente tagliata per i parlamentari residenti a Roma che, quindi, non devono caricarsi di spese aggiuntive per l’affitto. Per tutti gli altri impegnati in modo assiduo nel lavoro parlamentare, dunque, resterebbe invariata.

La proposta dei pentastellati investe anche la voce “rimborsi”, attualmente attribuiti in misura forfettaria per quasi 3.500 euro netti ed erogati sulla base di ricevute per diverse attività, comprese quelle di tipo “politico”. La riforma prevede che questa stessa cifra possa essere erogata soltanto per spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle funzioni legate strettamente allo svolgimento del mandato, cioè le spese “vive”. “Attualmente, la retribuzione di un parlamentare, oltre alla voce indennità di cinquemila euro netti, prevede anche la voce rimborsi che arriva a settemila”, sintetizza Francesco D’Uva, capogruppo grillino a Montecitorio. “Noi restituiamo duemila euro, poi andiamo a rendicontare le spese: mille euro per attività parlamentari. Tutta la parte che non spendiamo la restituiamo. Alla fine ci teniamo 3500 euro di indennità e tremila di diaria, anziché 12-13mila”, sostiene, rivendicando la pratica della “restituzione” dello stipendio che tutti gli eletti pentastellati dichiarano di seguire sin dal 2013. Oggi, dunque, i deputati pentastellati si mettono in tasca 6500 euro al mese. Con il “taglio degli stipendi” proposto dai pentastellati finirebbero dunque per guadagnarci. Ad eccezione dei parlamentari romani residenti a Roma, incasserebbero infatti 2500 euro netti di stipendio, 4000 euro netti di diaria in caso di presenza continua e 3500 di rimborsi, seppur documentati, come già i pentastellati fanno da tempo. In totale fanno diecimila euro netti. Se anche dovessero proseguire la prassi di “restituire” duemila euro dei rimborsi, la cifra sarebbe superiore a quella che i membri di questo Parlamento trattengono ogni mese. “Vedremo poi i dettagli, quanto riusciremo a scendere, sentiremo anche i nostri alleati di governo e anche le opposizioni”, chiarisce il deputato.

In ogni caso, i Cinquestelle sembrano tirare diritto, nonostante le resistenze del Carroccio. In un'intervista, l’economista Claudio Borghi Aquilini ha ricordato che al tavolo per la scrittura del Contratto di governo “non si è raggiunto un accordo” e che quindi il tema era stato accantonato, difendendo il diritto dei parlamentari ad avere uno stipendio adeguato al loro ruolo. Di Maio però ha rilanciato dal Blog delle Stelle: “Siamo a favore del taglio dello stipendio dei parlamentari per due ragioni: una di giustizia sociale, perché sono i parlamentari più pagati d'Europa ed è giusto tagliare un po’ di soldi; due perché con ogni soldo che recupereremo ci costruiremo i servizi essenziali per i cittadini”. La “voce” ufficiale del partito di maggioranza relativa cita uno studio inglese riferito ieri dal quotidiano Il Mattino: “L’indennità dei parlamentari italiani è quella più alta in tutto il mondo. Secondo lo studio inglese, i veri “Paperoni” sono i parlamentari italiani con uno stipendio medio di oltre 120mila sterline annue. Subito dietro troviamo Australia e USA con circa 117 e 114 mila sterline annue. Non c’è gara con i parlamentari degli altri Paesi europei. Secondo lo studio inglese, infatti, gli italiani guadagnano il 60% di euro in più rispetto alla media europea. Tra stipendio, diaria, rimborso spese di soggiorno, budget per lo staff, rimborso per telefonate e spese informatiche, un parlamentare italiano può portare a casa anche 16mila euro al mese”. Secondo il M5s, si tratta di cifre superiori a quelle degli altri Paesi europei: in Francia, per esempio, la retribuzione media al mese di un parlamentare è di circa settemila euro lordi e in Spagna l’indennità lorda è di 2800 euro al mese. Il blog segnala anche che l’Italia è il Paese col maggior numero di parlamentari al mondo, ma di questo tema avevano già provato ad occuparsi, prima dei pentastellati, approvando due distinte proposte di riforme istituzionali poi bocciate da altrettanti referendum, gli “odiati” Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.

Se il taglio degli stipendi è ancora una proposta e di cui, di qui alle Europee i due alleati al governo avranno molto da discutere, quelle di gennaio saranno invece le prime buste paga decurtate per gli ex deputati e gli ex senatori ai quali sono stati ricalcolati i vitalizi. Il taglio avrebbe dovuto riguardare 1338 ex deputati e 1300 senatori per un risparmio complessivo per Camera e Senato di circa 280 milioni, ma quattro di loro si sono salvati dalla riduzione, dal momento che il Consiglio di giurisdizione di Montecitorio ha accolto quattro richieste di sospensiva della delibera dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio per altrettanti ex deputati e vedove di ex deputati che sarebbero stati penalizzati ai limiti dell’incapacità di provvedere alla loro stessa sussistenza. Altre 26 richieste di sospensiva sono sotto esame. “Il taglio drastico di circa il 60% del vitalizio è stato ritenuto irrazionale e punitivo e quindi illegittimo”, ha spiegato Giuseppe Gargani, giurista dell’Associazione ex parlamentari. Il presidente della Camera, Roberto Fico, non sembra spaventato dai ricorsi e, anzi, facendo sponda con gli altri due esponenti pentastellati, annuncia nuovi interventi per la riduzione dei costi: “Mentre qualcuno continua a scrivere che la Camera dei deputati costa di più rispetto al passato, in realtà nei prossimi tre anni risparmieremo 150 milioni di euro. Per l’anno che è appena iniziato, il costo di Montecitorio sarà di 10,4 milioni in meno rispetto a quello precedente. I costi scenderanno pure in futuro: 3,6 milioni in meno nel 2020 e altri sette milioni nel 2021”.