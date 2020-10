M5s, Rousseau riduce servizi fino a dicembre, mancano entrate

Roma, 2 ott. (askanews) - "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre-dicembre 2020". E' quanto si legge in un post in apertura sul Blog delle stelle: l'Associazione Rousseau informa che "come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo".Tra i progetti che slitteranno per mancanza di fondi anche il Villaggio Rousseau-Le Olimpiadi delle idee previsto per il 4 ottobre ma anche la disdetta dell'affitto di parte dell'ufficio di Milano e anche degli incontri in presenza previsti per ottobre, novembre e dicembre della scuola di Rousseau. Vengono invece mantenuti "per ora", tra le altre cose, la "tutela legale del Movimento, del garante e del capo politico", "il servizio di voto on line", "il servizio di raccolta, gestione e verifica di candidature on line" ma anche "i servizi di supporto per comunicazione esterna (Blog delle stelle)" e interna.