Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle regionali in Emilia Romagna e in Calabria il prossimo 26 gennaio. Lo farà con liste proprie che saranno svincolate in tutto e per tutto da quella del Pd. Il risultato è arrivato intorno alle 20.30 tramite il Blog delle Stelle, appena mezz’ora dopo la chiusura delle operazioni di voto avvenute tramite la piattaforma Rousseau. “Le votazioni sono avvenute regolarmente e senza alcun rallentamento” comunicano i custodi di Rousseau. Facile da credere visto che hanno partecipato 27.273 aventi diritto su un totale di 125.018 iscritti, appena il 23%. Una percentuale molto bassa, comunque valida, che è destinata a cambiare la storia del Movimento e, certamente, quella della leadership. Il voto è infatti una sconfessione per il capo politico Luigi di Maio, per Beppe Grillo e Davide Casaleggio che avrebbero preferito non presentare liste alle regionali, restare “fermi” un giro per potersi concentrare sull’appuntamento degli Stati regionali che a marzo dovrebbe rifondare il Movimento, chi sono, dove vanno, come e perché. Per molti una “scusa” e un “pretesto” per non esporre ulteriormente il Movimento ad ulteriori conte che dal 4 marzo 2018 sono state sempre a perdere fino al crollo umbro (7%). Da un altro punto di vista, non presentare liste in questi due appuntamenti regionali uno dei quali, l’Emilia Romagna, importante per il futuro del governo, doveva essere anche un modo per non disturbare la corsa del candidato dem Stefano Bonaccini.

Un voto, molte conseguenze

Insomma, tra i tanti voti decisivi consegnati da Rousseau, questo, seppure il meno partecipato, rischia di essere quello con maggiori conseguenze. Dentro e fuori il Movimento.

Dopo la debacle umbra Di Maio, che aveva avviato il cantiere dell’alleanza strutturale con il Pd così come auspicato dal segretario dem Nicola Zingaretti e da Dario Franceschini, aveva subito frenato progetti e prospettive. “Megli andare da soli - spiegò - il Movimento, per sua natura, non tollera alleanze nè a destra nè a sinistra”. Le opinioni in Parlamento, tra i 5 Stelle, sono ovviamente variegate, se possibili più tendenti all’aggregazione che alla solitudine. Fatto sta che da allora, era fine ottobre, il capo politico del Movimento ha avviato una serie di incontri tra i parlamentari e in giro per il paese per capire cosa fare. Grillo e Casaleggio non sembrano aver mai avuto dubbi: fermi un giro, rifondiamoci, cerchiamo di governare senza l’assillo della campagna elettorale permanente quale è da novembre 2018, cerchiamo di far vedere cosa siamo capaci di fare. Lo stesso Di Maio alla fine non è riuscito a decidere e ha deciso di affidare il verdetto alla democrazia diretta dei clic. Con un blitz, mercoledì sera, è stata lanciata la votazione sul Blog delle Stelle. Una decisione inattesa, che ha fatto mormorare molti parlamentari eletti nel metodo - “un vero leader decide, è da irresponsabili far decidere altri che non possono avere il polso della situazione con tutte le sue ricadute” - e nel merito.

"Quesito imparziale"

Recitava il quesito: “Vuoi che il MoVimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?”. Un quesito che secondo molti induceva già alla risposta auspicata dai vertici del Movimento. Non è stato così, visto il risultato: i Sì - alla pausa di riflessione e quindi saltare il turno delle regionali con liste proprie - sono stati 8.025 (29,4%); i No 19.248 (70,6%). Numeri piccoli, molto piccoli. Mai così piccoli. Però sufficienti. Numeri, soprattutto, che aprono nuovi scenari. Sulla carta favorevoli alla Lega. Non a caso Salvini, “inseguito”dalla sardine in mezza Italia, non ha perso tempo: “Di Maio è stato sfiduciato dai suoi - ha twittato poco dopo il risultato - . E’ finita, arrendetevi, chi vuole trova la nostra porta sempre aperta”.

Il leader nell'angolo

Appena noto il risultato, Di Maio ha scritto un post su FB per ringraziare tutti della bella notizia. “Dobbiamo tutti essere felici del risultato…. E adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti, c’è solo un cosa da fare: mettersi a pancia sotto e dare il massimo per queste due regioni. Abbiano ricevuto un mandato fortissimo per partecipare alla elezioni regionali con tutte le nostre forze. Ed è quello che faremo”. Così, come se niente fosse. Come se lui stesso ancora ieri pomeriggio non dicesse e sperasse esattamente il contrario. Più volte durante la giornata, tra interviste tv e conferenze stampa, Di Maio ha dovuto spiegare perchè secondo lui era necessario “prendere tempo e riorganizzarsi anziché cominciare l’ennesima campagna elettorale”. “A metà dicembre entra in scena il dream team” che sarebbero quella dozzina, forse più, di facilitatori incaricati di ridare forma e senso e anima al Movimento “ e ognuno di noi dovrà ripensare il proprio ruolo nel Movimento”. Ma siccome ha riscontrato che ci sono più opinioni e molte diverse, ecco che la decisione è stata delegata agli iscritti. Lui però, il Capo politico, ha deciso di "non votare”. Per una volta. Forse l’unica. Oppure ha preferito l’astensione anziché votare contro il parere di Grillo e Casaleggio, entrambi per rinviare ulteriori prove e magari sconfitte. Entrambi per non dare scossoni al governo. Resta il fatto che per Di Maio è una sconfitta pesante e lo è anche nelle proporzioni (il 70% dei votanti ha bocciato la sua proposta) e il risultato non potrà non pesare negli equilibri interni. “Sicuramente il Movimento è in un momento difficoltà - aveva detto Di Maio prima di conoscere il risultato del voto - e lo ammetto prima di tutto io. C’è bisogno di mettere a posto alcune cose”. Dopo lo storico voto su Rousseau, molte più di quelle che il capo politico del Movimento pensava.

La prima volta

Possiamo dire infatti che per la prima volta Rousseau si è ribellato ai suoi inventori. Mai infatti in questi anni il verdetto della consultazione on line era stato contrario alle previsioni. I più scettici continuano a dire che essendo tutto manipolabile, anche questo voto lo è stato. E dunque queste erano le vere intenzioni, inconfessabili, dei vertici del Movimento. Al contrario, quello di ieri può essere stato uno di quei momenti in cui anche il più convinto cultore della democrazia diretta, quella del clic, dell' "uno vale uno", deve aver pensato che invece occorre un centro che decida dopo aver sentito tutti e discusso in modo anche acceso. Durante il giorno si era mostrata una spaccatura chiara tra chi sta al governo e chi sta sul territorio. Oltre a Di Maio, anche i ministri Spadafora e Patuanelli si sono espressi a favore della scelta di non presentare liste. “A distanza di 10 anni il Movimento 5 stelle ha raggiunto alcuni dei risultati che si era prefissato: la lotta alla casta e alla corruzione, il cambio del vecchio sistema dei partiti, l’importanza della democrazia diretta, fino al risultato straordinario del 4 marzo 2018. Oggi dobbiamo dimostrare lo stesso coraggio di allora: fermiamoci a riflettere su come migliorare il Movimento, anche alla luce dei risultati elettorali che non ci hanno premiato a livello locale, e su come rilanciare con nuove idee la nostra visione dell’Italia per i prossimi 10 o 20 anni” aveva scritto Spadafora in un lungo post su Facebook. Anche Patuanelli, che pure tra Ilva e Alitalia ha vari problemi su cui concentrarsi, aveva trovato il tempo durante la giornata di spiegare perchè lui è convinto che il Movimento non debba partecipare alla regionali. “Ho votato Sì e lo rivendico - ha fatto sapere a urne aperte la vice presidente del Senato Paola Taverna - “ma cavolo posso dire che Huston, abbiamo un problema…".

La rivolta dai territori. E non solo

L'opposizione contro la decisione dei vertici è partita dai due territori coinvolti. Il coordinatore della campagna per le regionali in Calabria, Paolo Parentela, si era dimesso (dopo il risultato ha subito ripreso il suo posto). In Emilia-Romagna il gruppo regionale ha invitato a votare per il No alla pausa elettorale, la consigliera regionale Silvia Piccinini ha parlato di “una presa in giro inaccettabile” e la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni si è messa a capo della protesta tra gli eletti ritenendo la decisione uno sbaglio: “La gente non prenderà questa 'pausa' per un momento di riorganizzazione, ma per una deposizione delle armi a favore di un governo vacillante. Io dico che si deve combattere e non dimostrare debolezza o cedere ai ricatti per paura”. E, in prima fila per il No, ci sono stati i due ex ministri Barbara Lezzi e Danilo Toninelli entrambi in cerca di una revanche dopo essere stati fatti dalla squadra del Conte 2. La prima si è subito messa “a disposizione, come sempre, per dare tutto quello che ho e che posso”. E’ noto che il suo nome sia uno di quelli possibili per la candidatura a governatrice.

La cena di governo

La notizia del verdetto di Roussseau è arrivata a Consiglio dei ministri in corso. Di Maio ha chiesto di poter scendere in piazza per spiegare alla telecamere cosa stava succedendo. Per dare la linea prima di essere travolto, come poi è stato, dalla sconfitta. Dopo la riunione, i ministri sono andati tutti insieme a cena. Uno di quei momenti social che il premier vuole introdurre convinto che alla sua squadra manchi un po’ di “spogliatoio”, conoscenza, confidenza, fiducia. La presenza del Movimento alle regionali con proprie liste e il proprio simbolo è stato uno dei temi discussi. “Non ci sarà alcuna ricaduta sul governo” è stato il refrain di tutti i presenti a cominciare da Conte. Ma succederà esattamente il contrario. Ecco che già ieri sera il tema dell’alleanza strutturale M5s-Pd è tornato sul tavolo. “Vediamo, vediamo, mai dire mai, chissà” è stato il commento di vari ministri.

Per il Pd, un guaio o una risorsa?

I sondaggi danno il Movimento sotto il 10% in Emilia Romagna, dove pure ha avuto i suoi primi eletti dieci anni fa, e tra il 4-5% in Calabria. I sondaggi dicono anche, però, che questi voti non si sarebbero mai sommati a quelli del Pd e delle liste per Bonaccini qualora ci fosse stata una sorta di alleanza, strutturata o meno. Tutto sommato, quindi, la presenza del Movimento alle regionali dovrebbe soprattutto fare chiarezza. E non danneggiare il Pd e la corsa di Bonaccini alla carica di governatore. Altri sondaggi dicono che le liste con le Stelle possono togliere tra i 2 e il 3% al candidato del centrosinistra. A meno che a livello territoriale non venga decisa una possibile alleanza post voto, per avere una maggioranza e governare. Potrebbe essere questo la mediazione di cui hanno discusso ieri sera a cena i ministri. Oggi Di Maio sentirà i coordinatori. Per la scelta del candidato in Emilia-Romagna si ripartirà dai consiglieri uscenti che erano pronti a fare una scissione pur di presentarsi al voto. In Calabria il nome più accreditato è quello del docente Francesco Aiello. Di Maio li ha rassicurati: “Non so quale risultato raggiungeremo ma io sarò come sempre in prima linea e non mi risparmierò”. Soprattutto per tutelare il proprio ruolo.