M5s, a rischio il contratto di Rocco Casalino con gruppo Camera

Roma, 18 lug. (askanews) - La crisi di governo e soprattutto la crisi interna al Movimento 5 stelle mette a rischio anche l'incarico di Rocco Casalino in Parlamento. L'ex portavoce del premier era stato assunto un anno fa dai gruppi parlamentari di Camera e Senato nello staff della comunicazione ma ora, a quanto si apprende, con il capogruppo Davide Crippa sempre più vicino alla decisione di lasciare il Movimento per non togliere la fiducia al governo, il contratto di Casalino, che è scaduto, almeno alla Camera rischia di non essere rinnovato.