M5S, Renzi: usano vicenda Ucraina per regolare i loro conti interni

Roma, 19 giu. (askanews) - "Nei 5 Stelle stanno utilizzando la vicenda Ucraina per regolare i loro conti...Di fronte a una vicenda così grande e importante ai 5 Stelle non gliene frega assolutamente niente delle questioni ucraine o della geopolitica. Loro non stanno discutendo se la Crimea o il Donbass devono rimanere in Ucraina. Loro stanno discutendo se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento".Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata sulla crisi interna al M5s, nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Siamo di fronte - incalza Renzi - a un partito che è finito, che si sta dividendo al proprio interno, dove l'unico obiettivo è capire se riportano a casa la pelle alle prossime elezioni, e io dico, spoiler, no".