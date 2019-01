[Il retroscena] Pronta la fronda dei Cinquestelle del Sud per fermare l’autonomia di Salvini

“Per non togliere il caviale dalle mense dei bambini del Nord, non si costruiscono asili nel Meridione. È in atto un vero e proprio sacco del Sud”. Il grido d’allarme viene dalla senatrice pentastellata Paola Nugnes, più volte considerata in odore di scomunica per le sue posizioni eterodosse. La metafora sta a significare quello che, secondo lei, potrebbe accadere tra poche settimane, quando il governo del quale i Cinquestelle sono l’azionista di maggioranza dovrebbe dare il via libera all’autonomia chiesta - con un referendum - da alcune Regioni del Nord. Dopo la tribolata approvazione del Decreto Sicurezza e il rinvio, di fatto, delle decisioni sulla Tav, i due partiti sono già sul piede di guerra l’uno contro l’altro proprio sul “regionalismo differenziato” che Matteo Salvini ha promesso a Luca Zaia e Attilio Fontana e che Luigi Di Maio e i suoi rischiano di subire.

La fronda

La fronda, dentro il partito che alle ultime elezioni ha sbancato in tutto il centrosud, ha preso forma giovedì scorso presso la sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica, a due passi da Montecitorio. “Non è auspicabile l'ipotesi di una autonomia differenziata che cristallizzerebbe o incrementerebbe esponenzialmente le diseguaglianze oggi esistenti” scriveva, nell’invito mandato ai parlamentari di tutti i partiti eletti al Sud, Saverio De Bonis, senatore ex M5S, con un occhio di riguardo in particolare ai reappresentanti del Movimento di cui lui stesso ha fatto parte e con cui è stato eletto, salvo essere poi allontanato per la vicenda dei rimborsi. All’appuntamento si sono presentati dieci senatori pentastellati e quattro deputati. Ad ascoltare c’erano anche Alberto Lucarelli, costituzionalista e docente dell’Università Federico II, l’economista Gianfranco Viesti, il presidente dello Svimez Adriano Giannola e Pino Aprile, l’autore del discusso saggio-manifesto dal titolo esplicito: Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali.

"I nuovi Richelieu"

“Dobbiamo contrastare lo strapotere dei nuovi Richelieu della politica italiana, che vogliono rafforzare la monarchia padana”, ha detto l’organizzatore. Il riferimento è al partito del Ministro dell’Interno che intende dar seguito al risultato dei referendum di Lombardia e Veneto e alle richieste dell’ Emilia-Romagna. Non dell’altra “regione rossa”, però, perchè la Toscana di Enrico Rossi si è invece dichiarata contraria alla piattaforma delle altre Regioni. Sul tema, esiste una concorrenza netta tra i blocchi di riferimento di Lega e M5s, che riproduce e rappresenta il contrasto evidente tra gli interessi del Nord e quelli del Sud. Da mesi gli uffici legislativi del governo sono al lavoro alla ricerca di una soluzione il più possibile condivisa, ma ancora a dicembre il ministro per gli Affari regionali, la leghista veneta Erika Stefani, si è trovata costretta a rinviare qualsiasi decisione al 15 gennaio. Nell’agenda della maggioranza e del governo c’era altro: reddito di cittadinanza e quota 100. In attesa che si completi l’iter parlamentare delle misure-simbolo dell’alleanza giallo verde, ora possono riprendere i tavoli con le Regioni alla ricerca di un’intesa. Il testo dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri a metà febbraio. Sempre che non ci sia un nuovo rinvio, soprattutto perché buona parte del M5S è già scesa sul piede di guerra. E il dissenso, come è ovvio, investe soprattutto i parlamentari del Sud che rappresentano la netta maggioranza dei gruppi.

Nugnes

A dare voce alle loro riserve riserve è ancora Paola Nugnes: “La riforma del Titolo V del 2001 prevede il raggiungimento dei livelli di prestazione standard per tutte le regioni, ma non ha mai avuto reale applicazione perché ciò avrebbe voluto dire spostare risorse verso il Sud e a quel principio si è sostituito quello della spesa storica”. Così, sostiene, lo Stato continua a trasferire risorse dove esistono già servizi di buon livello e strutture adeguate, sottraendosi all’impegno di creare nuovi servizi o di potenziare quelli esistenti. Chi è ricco resta ricco, chi è povero è povero. Insomma, conclude la senatrice, “È in atto un vero e proprio sacco del Sud”. Con lei ci sono moltissimi eletti pentastellati vicini al presidente della Camera Roberto Fico e non solo. Tanto è vero che, ad eccezione del ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Danilo Toninelli, lombardo di origine, nessuno degli esponenti del governo in quota cinquestelle si è finora sbilanciato a favore del “passaggio delle funzioni alle Regioni interessate”. Giuseppe Conte, ormai affezionato al ruolo di mediatore, si è offerto anche in questo caso come “garante” dell’accordo, ma può essere che il suo impegno non basti. Per superare l’empasse il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha indirizzato - attraverso i social network - una lettera “ai cittadini del Sud”. “Leggo di parlamentari che organizzano riunioni contro l’autonomia e rimango allibito da quanto sta accadendo”, ha scritto. L’ex ministro all’Agricoltura del governo di Silvio Berlusconi, l’amministratore leghista in testa nei sondaggi di gradimento, ha provato a rivolgersi, attraverso i social, direttamente agli abitanti delle regioni meridionali, con una lettera aperta, in cui afferma tra l’altro: “la verità è che l’autonomia fa paura a molti amministratori del Sud, perché essa è una vera assunzione di responsabilità”, e che “questo è un fattore fondamentale per la corretta gestione delle risorse pubbliche che, troppo spesso, vediamo sprecate senza alcun vantaggio per i cittadini”.

L’appello però non ha funzionato.

Il malumore degli eletti coi Cinquestelle nel Mezzogiorno sta semmai crescendo e non si limita alla “battaglia campale”. Prima il no alla Tap, poi quello alle trivelle, dunque la polemica sugli ulivi “ammalati” di xylella in Puglia e infine, ora, il fuoco amico sulle Zone economiche speciali. Proprio durante l’ultimo question time alla Camera, un gruppo di cinquestelle eletti al Sud ha presentato un’interrogazione al ministro Barbara Lezzi, loro compagna di partito. La invitavano a chiarire che fine hanno fatto le Zes, promesse e annunciate, ma mai effettivamente create. Con un po’ di imbarazzo, la ministra ha preso tempo. Lo stesso imbarazzo provocato dal senatore pentastellato pugliese Lello Ciampolillo, negli ultimi giorni del 2018, di fronte alla scoperta che con la Legge di Bilancio erano state autorizzate le operazioni di eradicazione di ulivi infetti da xylella, considerate necessarie dal ministero dell’Agricoltura per impedire l’estensione del contagio. “Cosa c’entrano i nostri olivi con la legge di bilancio? Chi ha fatto questa furbata dovrebbe solo vergognarsi!”, aveva sbottato allora su Facebook, raccogliendo dietro di sé buona parte degli eletti pugliesi. Gli stessi che avevano protestato quando il governo, dopo alcuni mesi di temporeggiamento, di fronte alle pressioni di Donald Trump, aveva autorizzato la realizzazione del gasdotto Tap, oggetto di una feroce polemica da parte del Movimento fin dalle sue origini. Quando cioè, il pugliese Giuseppe Conte, nel cuore di una conferenza stampa a fianco del Presidente USA, decise di abbozzare, smentendo clamorosamente una delle campagne simbolo dei Cinquestelle nella regione e non solo.