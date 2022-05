M5s, maggioranza esiste solo sulla carta

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "L'attuale maggioranza esiste solo sulla carta non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione". E' quanto scritto nel comunicato del consiglio nazionale dei 5 stelle riunitosi d'urgenza stamane dopo il voto sulla commissione esteri del senato. Poco prima della diffusione del comunicato, il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte aveva rimarcato come, "nei giorni scorsi avevo detto che c'è qualcuno che lavora per tenerci fuori dalla maggioranza: oggi prendo atto che M5s, Pd e Leu hanno un atteggiamento responsabile con i cittadini, mantengono i patti, gli altri no". (ANSA).