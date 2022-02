M5S, Grillo verso Roma, a fine giornata vertice con Conte e Di Maio

Roma, 10 feb. (askanews) - Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, è atteso a Roma a partire dall'ora di pranzo per una giornata di incontri finalizzati a superare la doppia crisi apertasi nel Movimento 5 stelle: quella determinata dalla sospensione dello Statuto e del leader decisa da un'ordinanza del Tribunale di Napoli e quella causata dallo scontro fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente "sospeso" Giuseppe Conte.Secondo quanto riferiscono diverse fonti qualificate del Movimento, sono in agenda diversi colloqui, sia "bilaterali" con i protagonisti della vicenda, sia collettivi. Grillo deve dirimere le questioni legali, sulle quali due giorni fa ha imposto un brusco stop alla soluzione individuata da Conte per superare lo stallo giuridico, cioè un nuovo voto degli iscritti su Statuto e leader. In programma quindi consultazioni anche con i vari consulenti legali impegnati nello studio della pratica. Nel tardo pomeriggio o a fine giornata, dicono le fonti interne, il vertice finale che nelle intenzioni di Grillo dovrebbe condurre allo stesso tavolo, salvo imprevisti, i due rivali Conte e Di Maio.