M5s: Gregoretti caso diverso da Diciotti, valuteremo carte

Roma, 19 dic. (askanews) - "Sicuramente è un caso molto diverso dalla Diciotti, sembrerebbe non esserci una azione collegiale governativa, infatti è mancato un Cdm sul caso Gregoretti. Potrebbe essere che l'ex ministro Salvini abbia agito con un'azione individuale. Vedremo le carte. Questo potrebbe cambiare esito rispetto al caso Diciotti". Lo ha detto Elvira Evangelista, capogruppo M5S in Giunta per le immunità del Senato, che ha annunciato che con la seduta di oggi è stata "incardinata la domanda di autorizzazione a procedere" e che "si voterà il 20 gennaio ".