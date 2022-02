M5s:fonti Grillo, voce Movimento è Conte

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Un post per invitare il Movimento a rispettare ruoli e funzioni e quindi a parlare con una sola voce, quella del leader votato dagli iscritti, vale a dire Giuseppe Conte. E' questo, secondo l'interpretazione "autentica" di Grillo, come riportato da fonti a lui vicine, il senso del post pubblicato sul suo blog dove, rimessi i panni dell'Elevato chiama ad una ricomposizione dello scontro interno al M5s in chiave di rispetto dei ruoli per "non dissolvere il dono del padre". (ANSA).