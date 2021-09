M5S:Fico,pronto mettere mia esperienza in Comitato Garanti

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Ho dato la mia disponibilità a Beppe Grillo per essere inserito nella rosa di nomi del nuovo Comitato di Garanzia. Ho sentito come giusto e necessario poter dare un contributo in questa forma in una fase così importante per la storia e il percorso del Movimento. Il comitato sarà un organo terzo che sovrintenderà alla corretta applicazione dello Statuto e avrà un ruolo significativo per il funzionamento e il nuovo corso del M5S con alla guida Giuseppe Conte." Lo scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico. "Metterò a disposizione la mia esperienza e continuerò a fare la mia parte per il Movimento", aggiunge. (ANSA).