[Il caso] Pd e M5s blindano Conte. Costretto a cambiare idea e a smentire se stesso. Tre spine nel fianco del premier

L’hanno tenuto a mollo per giorni, almeno da domenica scorsa, il giorno dell’infausta conferenza stampa sulla Fase 2. Conte è stato per quattro giorni un premier solo, quasi abbandonato. Ieri Pd e M5s, dopo giorni di silenzi e mosse in ordine sparso, si sono disposti a tartaruga: giù le mani dal premier. Della serie “come lui nessun mai”. Il segretario dem ha messo in campo il vice Andrea Orlando per dire che “non esiste il voto anticipato e meno che mai un’altra maggioranza politica”. Di Maio c’aveva già provato giovedì sera (“mai visto un premier così sotto attacco da parte di tutti i media”; stesso contenuto, tra l’altro, dell’editoriale de Il Fatto Quotidiano del giorno prima ) a cucire addosso al premier i panni della vittima incompresa. Ieri è sceso in campo Di Battista che, consigliato di lasciar perdere il Mes perchè indebolisce il Movimento e il governo, s’è messo a dare la caccia a Matteo Renzi. Così come altri leader del Movimento scrivono post in serie contro Salvini. Si sono divisi i compiti. S’è schierato addirittura la terza carica dello Stato Roberto Fico: “Ipotizzare una crisi di governo ora vuol dire non voler bene al Paese”. Ancora più netto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia (Pd): “Non è ipotizzabile ed escludo categoricamente che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle”.

La politica ai tempi del’uno-vale-uno è così: molti attacchi all’avversario politico; zero proposte. Ma Renzi, che continua a smuovere le acque intorno al premier e al governo perchè “basta rincorrere ora servono proposte e fatti concreti”, è meno solo di quel che sembra. Il tema della Fase 2 della politica - la ricostruzione e la ripartenza già nella fase della convivenza con virus - è il più diffuso tra tutti i partiti, a cominciare proprio da Pd e M5s, e non prevede un Conte ter. E neppure elezioni anticipate. A meno di clamorosi fatti nuovi. Da non escludere.

Un premier confuso

Tanto zelo e solerzia nelle dichiarazioni ufficiali sono quindi la prova di un premier confuso, chiuso nel bunker di palazzo Chigi, costretto giorno dopo giorno a correggere le misure annunciate domenica scorsa con il “famoso” Dpcm, l’ultimo di una lunga serie che ha fatto gridare un po’ tutti, dai costituzionalisti all’alleato più importante, il Pd, con Italia viva in testa, alla lesione dei diritti costituzionali e allo sbilanciamento dei poteri. L’ultimo ripensamento di Conte è di ieri: “Se i dati e le curve epidemiologiche proseguiranno nel trend positivo di questi giorni, potremo valutare ulteriori allentamenti in anticipo rispetto alla date previste”. La prima marcia indietro è stata 24 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dpcm: via libera alle celebrazioni religiose a partire dall’11 maggio. A seguire sono arrivate le aperture sui centri estivi per i bambini e sulle riaperture territoriali, regione per regione a seconda dell’andamento dei dati, senza perdere di vista la sicurezza. Nelle ultime 48 ore le ipotesi di correzioni riguardano i settori che più si sono messi sulle barricate in queste ore: bar, ristoranti, parrucchieri, centri sportivi. Perché allora annunciare, in modo pasticciato per giunta, un provvedimento, approvarlo e pubblicarlo in Gazzetta se poi occorre subito modificarlo in così tanti punti?

La strizzata di orecchie di Mattarella e le scuse di Conte

Il fatto è che il governo, coraggioso e compatto nelle prime settimane dell’emergenza (sempre che in futuro non vengano fuori dimenticanze o sottovalutazioni), nell’ultimo mese ha inanellato una serie di errori. Per cui, ad esempio, poche delle misure decise è riuscita ad arrivare a terra, nelle tasche di cittadini, famiglie e imprese. Così dopo gli attacchi, nel giorno in cui il Capo dello Stato dedica il Primo maggio “al lavoro”, da cui occorre ripartire “uniti “ nel segno della prudenza e della collaborazione istituzionale, sulla base di indicazioni “ragionevoli e chiare del governo”, Conte decide di chiedere scusa agli italiani. Per farlo prende spunto da tre lettere - una ristoratrice, un barbiere e un’estetista - a cui decide di rispondere su Facebook chiedendo “scusa” per i ritardi nei pagamenti di finanziamenti e fondi stanziati per l’emergenza. Promettendo nuovi aiuti “più pesanti, più rapidi, più diretti” e che potranno tornare al lavoro prima “se i dati del contagio saranno bassi”.

Sono sempre, al momento, parole. “Timidi segnali” sufficienti però a Salvini per interrompere l’occupazione di Camera e Senato da parte dei parlamentari della Lega. “L’Italia salvata dal barbiere Tonino Miglionico?” si chiede sarcastico Osvaldo Napoli, storica colonna di Forza Italia, citando il barbiere di Potenza che ha scritto al premier.

Le tre spine nel fianco

Ma lettere e parole non bastano a togliere le spine dal costato del premier che lo stanno fiaccando. Sono tre. C’è l’aut aut di Italia Viva che continua ad accusarlo di fare una “politica della paura” e “terrorismo istituzionale” con i dati (Renzi: “Il terrorismo psicologico non deriva dal negare la letalità, che c'è, ma dall'esasperazione del concetto che sia inarrestabile”) invece che “fare proposte” e “dare risposte” concrete e reali ad un paese ad un passo dal fallimento. C’è la fuga in avanti delle regioni che continuano ad approvare circolari “meno restrittive” del perimetro indicato dal governo centrale. Ci sono anche le richieste di dimissioni con mozioni di sfiducia per ben due ministri, Gualtieri e Bonafede. Per il primo è già depositata ma è chiaramente una provocazione che vale quello che vale. Più delicata invece la posizione di Bonafede: le opposizioni gli contestano adesso le rivolte nelle carceri con morti e feriti tra detenuti e polizia penitenziaria e gli arresti domiciliari per una serie di detenuti eccellenti. Prima del virus Bonafede era sotto attacco, anche di Italia Viva, per la nuova prescrizione. Insomma, le dimissioni di Basentini dalla guida del Dap potrebbero non essere sufficienti per tranquillizzare opposizioni e un pezzo di maggioranza.

Il ruolo di Di Battista

Ecco che è stato utile per i 5 Stelle ieri avere Di Battista in campo che ha chiesto di “disinnescare Renzi”, “cinico lobbista” che cerca “visibilità sui morti”. I social sono stati chirurgici e manipolatori come spesso accade l’altro giorno decontestualizzando una frase dell’intervento di Renzi quando ha citato i morti di “Bergamo e Brescia che se potessero parlare chiederebbero di ripartire”. Il discorso era molto più ampio e aveva molto a che fare con il fatto che “il miglior modo di onorare i morti e quello di pensare ai vivi” (Pertini, terremoto dell’Irpinia).

Regioni in ordine sparso. A cominciare dal calcio

La prova che la rivolta dei governatori non si ferma perché il governo “non sa decidere nè nel nostro interesse nè in fretta”, è arrivata ieri pomeriggio. Dal modo del calcio. Ma anche di altri sport come il tennis. Tutti chiedono di far tornare in campo gli sportivi, La novità è stata l'ordinanza del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), che in controtendenza con quanto stabilito dall'ultimo Dpcm Conte, ha consentito alla quattro squadre della Regione (Bologna, Spal, Parma, Sassuolo) di allenarsi seppur individualmente. Anche dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è arrivata la disponibilità a dire sì alla “ragionevole” proposta di De Laurentiis: allenamenti singoli e distanziati per i calciatori di Gattuso. Nel Lazio l'idea è solo una proposta di Forza Italia, mentre il renziano Nobili chiede al Governo di far ripartire il calcio. Tutto questo a fronte di un ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che non ha dimostrato grande sensibilità e neppure conoscenza dello sport soprattutto di base che anche in un frangente come questo poteva essere un'importante valvola di sfogo per gli italiani e invece è stato demonizzato.

Di fronte all’iniziativa politica delle regioni, la Lega calcio ha chiesto “all’unanimità di poter concludere il campionato” anche a porte chiuse, ovviamente. Girano miliardi ogni giorno nel calcio. E’ tutto fermo, perso. Poter recuperare almeno i diritti tv sarebbe una di quelle scelte coraggiose che il governo però, almeno finora, ha criticato anziché appoggiare. Ballano decine e decine di posti di lavoro.

Il braccio di ferro della governatrice

Ma la rivolta delle Regioni ha preso ormai il volto e la tenacia di Jole Santelli (Fi) che da ieri ha riaperto bar e ristoranti in Calabria. “Se c’è l’ok del governo all’asporto non vedo perchè non posso autorizzare l’uso di tavolini esterni e a distanza di sicurezza. La Calabria ha dimostrato di esserci in questa emergenza, l’abbiano saputa gestire. Piuttosto, invece di pensare ai tavoli dei bar, il governo si preoccupi di fermare le persone che arriveranno lunedì dal nord e dalla Lombardia”. Il governo ha diffidato la governatrice ma lei non ci pensa neppure. “Non ritiro la mia ordinanza e, anzi, sono sicura che il governo centrale mi seguirà”. Berlusconi gongola: è quella ripartenza differenziata, dove gli indici di contagio sono bassi (in Calabria è 0,4), funzionale a rimettere in moto anche la vita delle persone da lui indicata. Il governo ha finalmente fissato i parametri oltre i quali scatta l’allerta contagio. Ecco perchè potrebbero, se le cose vanno bene, essere anticipate alcune aperture anche rispetto al 18 maggio.

Prima della Calabria, avevano indicato la strada della riapertura indifferenziata, Veneto, Liguria, Friuli. Ben tredici regioni a guida centrodestra hanno scritto a Conte, ai presidenti di Camera e Senato e al Capo dello Stato criticando duramente le scelte del governo assunte “con rigidità e senza ascoltare”. I governatori non ci stanno neppure a passare per incoscienti che contestano la letalità del virus. “Però convivere col virus non vuole dire stare fermi. E ogni regione ha una storia a sè”. Su questo sono d’accordo persino i virologi che hanno diviso il paese in tre aree con differenti livello di contagio.

“Soldi non Dpcm”

Nella maggioranza il più in linea con i presupporti dei governatori è senza dubbio Matteo Renzi e i ministri Bonetti e Bellanova sono costanti nelle riunioni del Consiglio dei ministri a ribadire che “adesso è arrivata la fase delle proposte perchè non si può solo rincorrere”. Perchè, appunto, “convivere col virus non vuol dire stare fermi”. “Dobbiamo anche ripartire e pensare a convivere in sicurezza, probabilmente per un anno, quello che sarà” è tornato ad incalzare ieri il leader di Italia viva. “Fortunatamente dopo tanti giorni - ha detto - vediamo segnali importanti di miglioramento del bollettino sanitario, ma ho l'impressione che a settembre-ottobre se non interveniamo subito ci sarà il bollettino sui posti di lavoro perduti”.La Festa del Lavoro è l’occasione migliore per ricordare “quanto sia importante vivere di lavoro e non di sussidi e assistenzialismo o rendita”. Nessuna crisi di governo. Piuttosto vigilanza attenta per evitare che l’azione del governo scivoli troppo verso misure assistenzialistiche anziché a favore dell’impresa e della crescita.