M5s,Di Maio: bivio è tra partito e Italia, non ho avuto dubbi

Roma, 21 giu. (askanews) - "In questi giorni alcuni di noi sono stati messi di fronte a un bivio: scegliere tra le posizioni del proprio partito e la statura e la credibilità dell'Italia. Noi non abbiamo avuto dubbi da che parte stare". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa."Ognuno di noi - ha aggiunto - dovrebbe considerare la politica come missione. Io ho sempre tenuto a mente di aver giurato da ministro sulla Costituzione della Repubblica che chiede di mettere davanti a ogni cosa il nostro Paese. Anche quando si devono fare rinunce politiche. Rinunce al tuo partito".