M5s,Crippa:quanto accaduto e accade è grave.Rifletto su Di Maio

Roma, 26 lug. (askanews) - "Sicuramente non è tutta colpa del movimento 5 stelle. Ma certamente è molto ma molto grave quanto è accaduto e sta accadendo: sicuramente tanti di noi non hanno visto bene l'epilogo di tutta questa situazione". Perchè " è forte il rischio che questo paese per diversi aspetti si porterà dietro a causa delle elezioni anticipate che ne sono risultate". Lo ha detto, intervistato per Agorà estate su Rai3 in onda domattina, il capogruppo dimissionario dei deputati M5s Davide Crippa lasciando Montecitorio a tarda sera."Non ho condiviso il percorso che è stato fatto nell'ultima settimana per cui - ha sottolineato Crippa- era per me impossibile mantenere il ruolo di capogruppo non riuscendo a comprendere le ragioni delle scelte che venivano fatte".Quanto alla possibiità di passare con Luigi Di Maio in Insieme per il Futuro, "ci rifletto" ha risposto Crippa. "Ora è opportuno prendermi uno spazio per una riflessione sul da farsi non più da capogruppo".