M5s, Crippa: nessuna sfiducia. Partito Conte? Non mi risulta

Roma, 11 mar. (askanews) - "Disaffezione verso il progetto di Conte? Siamo l'unica forza politica che coinvolge in modo diretto la sua base. Io mi soffermerei su questo dato distintivo che è sempre un valore aggiunto". Lo dice Davide Crippa, capogruppo del M5S alla Camera, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito al mancato quorum raggiunto nel voto per lo statuto.Riguardo alla consultazione e alle azioni legali minacciate da Rousseau Crippa spiega che "abbiamo piena fiducia nei passi che vorranno compiere il presidente Conte e gli avvocati. Sono certo che si troverà la strada giusta per appianare queste questioni che oggi, però, non credo interessino ai cittadini". Nuovo partito di Conte? "Non mi risulta che sia un tema mai trattato. Abbiamo altre questioni all'ordine del giorno. Noi dobbiamo pensare a fare politica nell'interesse degli italiani", aggiunge Crippa. Quanto al rapporto con il Pd sottolinea che si sta "lavorando all'interno di un perimento delimitato da valori comuni, lo dimostra la votazione di ieri alla Camera (sulla legge sul fine vita, ndr). Nel governo ci sono "fisiologiche tensioni di una maggioranza ampia ed eterogenea. Ma visto il grave momento le forze politiche devono essere responsabili".