M5s, Crimi: unità e gioco di squadra a sostegno governo Conte

Roma, 21 apr. (askanews) - "Ci attendono altri giorni e settimane difficili, nel corso dei quali dobbiamo lavorare soltanto con l'obiettivo di dare risposte e soluzioni al Paese. Questo si aspettano e ci chiedono i cittadini. Questo è il tempo dell'unità, il momento di sostenere il governo e il suo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle numerose decisioni importanti e difficili che, ora dopo ora, sta assumendo e nelle sfide internazionali che lo attendono. Ringrazio di cuore tutti coloro che mettono il lavoro di squadra e l'obiettivo comune al primo posto". Lo ha dichiarato via Facebook il capo politico reggente dei Cinque Stelle Vito Crimi."Tutti noi stiamo - ha sottolineato Crimi- stiamo vivendo in prima persona l'esperienza più difficile e drammatica della storia repubblicana del nostro Paese. Questa emergenza non è una guerra nel senso classico del termine, ma è come se lo fosse guardando alla tragedia delle vittime, all'impatto sull'economia e sulla vita di milioni citadini"."Quando, nel settembre scorso, il MoVimento 5 Stelle ha scelto di assumersi la responsabilità di non far precipitare il Paese nel baratro, dopo le follie agostane ben note a tutti - ha concluso il reggente M5s- lo ha fatto nella consapevolezza che non sarebbe stato un percorso facile. Mai però ci saremo aspettati di trovarci ad affrontare tutto questo. Aver rimesso a posto i conti, aver salvato il Paese dall'aumento dell'Iva, aver introdotto forme di sostegno come il reddito e la pensione di cittadinanza e misure forti di contrasto alla corruzione, ci hanno consentito di affrontare questa crisi con basi più solide rispetto agli anni che ci hanno preceduto. Il lavoro svolto ha già dato dei frutti importanti. Per conseguire questi obiettivi e quelli che ancora ci attendono la stella polare deve essere sempre l'interesse dell'Italia e dei cittadini italiani.