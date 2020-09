M5s:Crimi riunisce ministri in agriturismo fuori centro Roma

(ANSA) - ROMA, 28 SET - E' in programma alle 16 la riunione del capo politico M5s Vito Crimi con i ministri pentastellati. L'incontro, a quanto si apprende, si svolgerà in un agriturismo fuori dal centro di Roma e vedrà presenti tutti gli esponenti di governo, salvo impegni istituzionali concomitanti. Non è la prima volta che i Cinque stelle si riuniscono in località isolate, lontane dai riflettori: già all'esordio in Parlamento, nel 2013, Beppe Grillo incontrò i neo deputati e senatori in un agriturismo fuori dalla capitale, e ancora in un agriturismo tra Roma e Nettuno si tenne nel settembre 2016 una riunione sul Campidoglio. (ANSA).