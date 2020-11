M5s, Crimi: emerge esigenza organizzazione strutturata

Roma, 13 nov. (askanews) - M5s ha bisogno di una "organizzazione strutturata". Lo ha detto Vito Crimi in un post sul 'Blog delle stelle' alla vigilia degli Stati generali del movimento. "Ci sono alcuni grandi temi ricorrenti in tutti i lavori dei gruppi territoriali, sui quali ci si confronterà, ci sono idee nuove o proposte, che potremo mettere nella nostra agenda come idee da realizzare".Aggiunge Crimi: "Emerge l'esigenza di dotarsi di una organizzazione strutturata, ma bisogna interrogarsi su quali sono le esigenze e le finalità di questa organizzazione, se l'attuale assetto della direzione politica del Movimento è ancora attuale o va rivisto. Ci sono poi tanti altri tanti altri argomenti da trattare".Ha concluso Crimi: "In alcuni casi potremo trovare delle risposte definite, che trovano ampia condivisione, in altri casi potremo indicare la strada e avviare dei percorsi di approfondimento".