Roma, 22 mar. (askanews) - "Se Petrocelli dichiara oggi, a dispetto del ruolo che fino ad ora ha avuto, che non appoggerà e non riconscerà più questo governo, evidentemente si pone fuori dal Movimento per sua scelta personale". Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte a Porta a Porta su Rai 1 in onda questa sera. "Il senatore Petrocelli fraintende la linea chiara e univoca del M5s", ha aggiunto Conte.