M5S, Conte su Di Maio: condotte gravi. Il ministro cerca sponde

Roma, 1 feb. (askanews) - Luigi Di Maio "dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità". E' la stagione dei tamburi di guerra nel Movimento 5 stelle e Giuseppe Conte affida il suo messaggio al Fatto quotidiano, giornale amico che da giorni dedica al ministro degli Esteri ritratti tutt'altro che lusinghieri. Di Maio cerca di uscire dall'angolo, vede Virginia Raggi alla Farnesina in mattinata e sente al telefono Chiara Appendino nel pomeriggio. Poi lancia con una certa enfasi su Facebook la notizia del suo pranzo con Elisabetta Belloni, capo dipartimento del Dis entrata nella rosa delle possibili candidature al Quirinale e oggetto di un suo duro scontro con Conte a proposito della gestione del nome della funzionaria nelle ore febbrili del negoziato per il Colle. "'Con il ministro Di Maio c'è un'amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale. Queste le parole di Elisabetta Belloni, alla quale mi legano una profonda stima e una grande amicizia", commenta il capo delle feluche."Sono due giorni che viene massacrato come 'pugnalatore' di Conte - spiega un parlamentare dell'area vicina al ministro - e vuole far sapere che invece con la Belloni c'è condivisione, non è lui ad avere stoppato la sua corsa, anzi si sentivano anche in quei giorni". "Segnali di debolezza se deve fare queste sceneggiate", è il commento di un esponente 5 stelle che appartiene all'altro fronte della faida interna. Negli ambienti vicini all'ex presidente del Consiglio da giorni si parla di sanzioni previste per chi organizza correnti in stile partitico, ma è tutto da dimostrare che il terreno di un confronto politico fra il leader del M5S e il più seguito (nei gruppi parlamentari) dei dirigenti possano essere gli organi di disciplina. Questo avvicinerebbe solo una scissione, che qualcuno nell'area vicina a Di Maio considera cosa fatta, ma, obietta il parlamentare dimaiano, "non lo vedo Luigi fuori dal movimento. Vuole far sapere che lui non è finito, che ha un seguito, vuole pesare". In definitiva, è la spiegazione più accreditata dalle fonti stellate anche meno schierate: manca un anno a quando si faranno le liste elettorali. E in un quadro di grande incertezza per le alleanze, la legge elettorale che potrebbe cambiare, i consensi drasticamente calati rispetto al 2018 e il taglio dei parlamentari imposto dalla riforma costituzionale, senza un riequilibrio del gruppo dirigente Di Maio e i suoi rischiano di sparire dal prossimo Parlamento. Senza un accordo, la scissione diventerebbe quasi una scelta forzata.Nel frattempo il nervosismo del Movimento si evidenzia anche dalle prese di posizione di Riccardo Fraccaro, messo sotto accusa anche lui nei giorni delle trattative sul Quirinale per essersi mosso in proprio con esponenti del centrodestra. L'ex ministro "padre" del superbonus attacca tutti su Facebook e si sottrae, per ora, alla scelta di campo. Da un lato sembra avercela con Conte per aver fatto diventare il M5S "una forza politica di sinistra", che sacrifica le sue proposte all'appartenza al campo del centrosinistra "come è avvenuto per la scelta dei candidati alla Presidenza della Repubblica". Dall'altro, spara ad alzo zero sulla collocazione al Governo: "Indubbiamente la decisione recente più controversa è stata la nostra partecipazione nel governo Draghi, avvenuta a condizione di portare avanti la transizione ecologica con un ministro dedicato. Mi sembra evidente il fallimento su questo fronte a livello governativo". Infine, rincara la dose in una nota prendendo di mira il Mef per la richiesta di dimissioni che sarebbe stata indirizzata al numero uno del Monte dei Paschi di Siena Guido Bastianini, difeso in giornata anche da Matteo Salvini. Una scelta "grave" e che il Mef dovrebbe smentire, commenta Fraccaro, "in caso contrario si darebbe l'impressione di voler indebolire e svendere Mps piuttosto che rafforzarla". Fraccaro è sempre stato considerato un sodale di Di Maio, ma a Montecitorio c'è chi lo considera ormai un battitore libero: "Di Luigi non si fida più, lo considera troppo concentrato sui suoi interessi", racconta una deputata di lungo corso.