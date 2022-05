M5s: Conte, col Pd dialogo costante ma serve del tempo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 MAG - "C'è qualcosa di più di una speranza. C'è un dialogo con il Partito Democratico, un dialogo che continua ed è costante. Poi, ovviamente, è un percorso che richiede del tempo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ad Alessandria per sostenere il candidato sindaco dem-pentastellato Giorgio Abonante, rispondendo a una domanda sulle prove di alleanza Pd-M5S in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. "Al Movimento 5 Stelle non interessa un allargamento indiscriminato del campo progressista, ma la qualità dei programmi. E se questa qualità richiede maggiore coesione, e non eccessivi allargamenti del campo progressista, ben venga, perché per noi è importante essere credibili agli occhi dei nostri cittadini". (ANSA).