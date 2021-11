M5s, Castellone: grazie a Conte per aver sostenuto mia candidatura

Roma, 5 nov. (askanews) - È difficile trovare le parole per descrivere le emozioni che sto provando in queste ore. Prima di tutto, però, voglio dire GRAZIE al nostro Presidente Giuseppe Conte per avermi sostenuto e aver compreso il significato della mia candidatura a capogruppo del M5S Senato. Grazie al mio collega Ettore Licheri, capogruppo uscente, che ha vissuto questo percorso con spirito di gruppo e leale confronto e che ha gestito il gruppo con dedizione e capacità". Lo scrive su facebook Mariolina Castellone, indicata come prossima capogruppo del M5s al Senato. (Segue)