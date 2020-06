M5S, Cancelleri: 'Su Venezuela grossissima bufala'

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La questione Venezuela "è una bufala per almeno due motivi. Primo, il documento non è assolutamente attendibile, dai timbri alla maniera in cui è scritto; e poi, ma vi pare che un movimento che rifiuta 42 milioni di euro di finanziamenti pubblici e restituisce oltre 100 milioni di euro di parte degli stipendi dei parlamentari, deve andarsi a prendere una valigetta? E' una storia paradossale che non si regge in piedi. E' una grossissima bufala". Così Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite di 24 Mattino su Radio 24. "Chi abbia interesse a diffonderla non lo so, conosco il giornale spagnolo, che è un giornale di destra, e posso immaginare qualcosa di politico però mi addentrerei in discorsi da complottismo. Io spero che il giornalista - continua Cancelleri - abbia tutti i documenti validi perché ce li dovrà spiegare in tribunale. Abbiamo provveduto a querelarlo per questa accusa infamante nei confronti di Gianroberto Casaleggio che non può più difendersi. Che senso abbia tirare fuori dopo 10 anni una bufala di questo genere, io non lo comprendo. Lo vedremo in tribunale e sarà una causa che tutti seguiremo con passione". Il viceministro parla anche dei rapporti all'interno del M5S. "Io invoco l'unione all'interno del movimento. Ieri Di Battista ha condiviso un post di Grillo sull'acqua pubblica, qualcuno dirà 'poca roba' ma sono segnali che fanno pensare che si va da verso un'unione di intenti. Siamo un movimento giovane e abbiamo bisogno di fare le nostre esperienze e a volte, come è giusto che capiti, ci sono degli inciampi. Di Battista avrebbe potuto scegliere tempi diversi, ma dire che ha sbagliato no perché è una persona che tiene tantissimo all'Italia e al movimento. Ha posto un punto di riflessione, forse ha sbagliato il giorno, ma siamo persone e possiamo commettere degli errori".