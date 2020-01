Pd-M5S: a gennaio la prova delle urne con il MoVimento in crisi che prova a disarcionare Di Maio

Il Pd che sembra imbroccarle, se non tutte, parecchie, e i 5Stelle che non ne imbroccano nessuna. Un paradosso, se si considera che, quando il governo Conte II nacque, alla fine della scorsa estate, i dem sembravano dei condannati al patibolo e i 5Stelle erano euforici perché di nuovo in sella. Ma questo è lo stato dell’arte di una maggioranza politica, quella composta da Pd e M5S (Italia Viva è il terzo incomodo, il guastafeste che rischia di mandare a monte tutto, LeU la ruota di scorta cui in pratica va bene tutto) nel fatidico mese di gennaio che precede le elezioni regionali.

Le regionali in Emilia lo spartiacque per entrambi i partiti

Quando, ovviamente, tutto potrebbe cambiare. Il Pd potrebbe perdere rovinosamente entrambe le regioni, Emilia-Romagna e Calabria (qui la sconfitta, in realtà, è di fatto già sicura) e l’M5S, pur fortemente ridimensionato, potrebbe dimostrare che i suoi voti sono risultati decisivi per far perdere il centrodestra e far vincere, al fotofinish, il centrosinistra. Si vedrà, ma per ora i sondaggi dicono altro. Sconfitta certa del centrosinistra in Calabria (il centrodestra sarebbe avanti di 20 punti) e vittoria di misura in Emilia (Bonaccini è sopra la Borgonzoni di alcune lunghezze, anche se il suo complesso delle liste è assai più debole) con candidati e la lista dei 5Stelle che crolla in un vero baratro (in entrambe le regioni è dato intorno al modestissimo 5%). Per il Pd si tratterebbe di una sfida epocale vinta (e, per Salvini, di una sfida epocale persa) e per i 5Stelle della prova finale che la loro crisi è un pozzo senza fondo. Le conseguenze sul governo, ovviamente, ci sarebbero in entrambi in casi (sia di sconfitta del Pd che di crollo dell’M5S), e sarebbero pesanti, ma non è detto che portino alla crisi di governo e allo scioglimento delle Camere. La novità, infatti, è che l’M5S sta diventando un partito ‘come’ gli altri, con le correnti, le faide, le guerre di successione. Il che, però, potrebbe anche voler dire che, da una sconfitta, potrebbe uscire una classe dirigente nuova e rinnovata che si ponga come obiettivo il rilancio dell’azione di governo e un’alleanza organica con il Pd, come vuole lo stesso Grillo.

I 5Stelle stanno diventando un partito come gli altri

Il documento dei tre senatori dissidenti ormai cronici (Dessì, De Nicola, Crucioli) e su cui le firme potrebbero, da qui a fine gennaio, aumentare a dismisura, questo chiede, piùaltri due punti: chiarezza sulla piattaforma Rousseau e distinzione tra ruolo di capo politico del Movimento e ruolo di capo delegazione al governo. Un altro siluro per Di Maio che, attaccato da tutti i lati, potrebbe anche mollare il ruolo di capo politico di sua sponte. I fedelissimi sono rimasti pochi, le fuoriuscite dal Movimento continuano a getto continuo (cinque deputati in meno di una settimana), il numero degli oppositori interni si ingrossa di ora in ora. Il duo Taverna (vicepresidente al Senato) e Lombardi (capogruppo in regione Lazio) si staglia come possibile alternativa, sulla base di documenti politici contrapposti, agli Stati generali di metà marzo. Un appuntamento che, di fatto, assomiglia a un congresso ‘vero’, con tanto di voto sulla leadership. Se Di Maio ci arrivasse azzoppato da un risultato pessimo alle regionali e dalle continue espulsioni, la possibilità che Grillo ‘investa’ il suo prestigio sulle due donne (e su un nuovo capodelegazione, il ministro Patuanelli) è alto. Di Maio ha fatto mettere in giro la voce che potrebbe anche mollare o dividere il compito da ‘capo’ con un'altra front man, ma donna. Come è iniziato a girare il nome della sindaca di Torino, Chiara Appendino (in buoni rapporti con Di Maio quanto sono freddi quelli con la Raggi) è stato subito smentito dalla medesima interessata.

Di Maio cerca il tandem, in molti vogliono disarcionarlo da capo politico

Inoltre, ieri, tanto per cambiare, è stata un'altra giornata difficile per i pentastellati. Mentre la nuova ministra M5S all'Istruzione, Lucia Azzolina, si ritrova bersaglio di critiche feroci per aver copiato di sana pianta la sua tesi di laurea, il tam tam attorno al futuro del capo del Movimento continuava imperterrito. Lui, Luigi Di Maio, peraltro, non nega del tutto la possibilità di lasciare. “Penso a definire i prossimi passi per gli Stati Generali di marzo” dice laconico in un intervista. La girandola di ipotesi sulla futura tolda di comando dell’M5S continua imperterrita, ma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, smentisce le ricostruzioni giornalistiche che la coinvolgono in questo scenario, dicendosi concentrata sul suo lavoro per la sua città. C’è chi si spinge ad ipotizzare che Di Maio possa dimettersi dopo l'eventuale crollo alle regionali in Emilia Romagna, per poi ricandidarsi agli Stati generali e tornare sempre in sella e chi, tra i suoi, lancia la sfida ai molti oppositori interni. “Chi ha voglia di cambiare si candidi” è la sfida lanciata dal ministro Vincenzo Spadafora, che ammette ulteriori tensioni dopo un risultato negativo alle elezioni in Emilia, anche se assicura che il governo non ne risentirebbe (sic). Il vero interrogativo gira proprio attorno a questo punto: chi potrebbe candidarsi al posto del ministro degli Esteri? I nomi che circolano sono sempre gli stessi (il ministro Stefano Patuanelli, la vicepresidente del Senato Paola Taverna) ma ci si chiede cosa voglia fare Alessandro Di Battista, da tempo fuori dai Palazzi, ombroso e oscillante tra le critiche e gli elogi a Di Maio, tra lealtà e tradimento. Secondo l’amico del cuore di Dibba, il senatore Gianluigi Paragone, espulso di recente dal Movimento, Di Maio comunque non si dimetterà, poi assicura che, con Di Battista, non ci saranno progetti politici, ma culturali: uno spettacolo teatrale con “una predicazione antisistema”.

A gravare ci sono anche le espulsioni e i tanti abbandoni

Intanto, ben 35 mail sarebbero arrivate dai probiviri M5S ai 'morosi' delle restituzioni; in otto (sei deputati e due senatori) andrebbero verso l'espulsione, mentre per gli altri arriverebbe solo la sospensione o un avviso bonario nei casi meno gravi. Sommati ai cinque abbandoni recenti, più due meno recenti (ma appena di fine dicembre: Fioramonti e Paragone) vorrebbe dire aver perso 14 parlamentari in un mese. Uno smottamento pesante anche per le sorti del governo che, specie al Senato, ha ormai pochi voti di scarto.

Il Pd, invece, per una volta è unito. Solo Renzi attacca

Nel Pd, invece, non una voce realmente critica si leva contro la proposta di Zingaretti di fondare un nuovo partito (o un ‘partito nuovo’ come dice riecheggiando Togliatti). Certo, Matteo Renzi attacca e punge, ma lui ormai è fuori dal Pd, di cui pure è stato segretario: “Ho rispetto per Zingaretti e i suoi, ma se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo Leu, noi di Italia viva non saremo in difficoltà. Anzi, ci si apre un'autostrada. Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde” dice il senatore di Scandicci, Ma Renzi è a poche settimane dalla prima assemblea nazionale della sua nuova creatura politica e deve ribadire la 'ragione sociale' di Iv e marcare la differenza rispetto agli ex compagni di strada: "Noi siamo un'altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd. Italia viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti", come assicura, anche se, per ora, nuovi innesti, come paventato, specie da Forza Italia, non sono arrivati e la ‘spinta propulsiva’ di Iv sembra essersi arrestata in Parlamento e, soprattutto, nei sondaggi.

Le Sardine apprezzano la ‘svolta’ del Pd. Alleanza possibile

Ma la cosa davvero incredibile è che, davanti a una svolta che potrebbe essere epocale come quella del 1989 e del 2007, nessuno – dentro il Pd e fuori – eccepisca alcunché. Anzi, per Zingaretti, arrivano solo parole di elogio. Da LeU, ovviamente, lato Mdp-Articolo 1, dove non vedono l’ora di rientrare sia i big (Bersani, D’Alema, Speranza) sia i parlamentari (pochi) che i dirigenti sui territori (idem). Ma le parole al miele pro-Pd giungono dal leader delle Sardine. “In qualche modo il Pd si è messo in discussione e ne va dato atto - ammette Mattia Santori dall’Annunziata - è quello che ci sta dando più ascolto ed è arrivata un'apertura vera”. Certo la prudenza è massima, ma l'obiettivo da non perdere di vista è l'Emilia-Romagna. ‘Salvata’ quella, si vedrà. “Noi dobbiamo capire come presentarci e credo che anche il Pd ancora debba farlo - insiste il leader del movimento -. Certo ci hanno fatto riflettere. Nelle chat si discute, c'è chi è più diffidente e chi meno, ma ancora è molto presto per noi presentarci al congresso di rifondazione del centrosinistra”, taglia corto. Un 'congresso' del movimento, ma delle Sardine stesse, comunque, è in agenda e potrebbe tenersi intorno all'8 marzo, dopo il voto in Emilia e un ritorno sui territori nel mese di febbraio. La marcia di avvicinamento con il Pd è, in pratica, già iniziata.

Tanti elogi e critiche blande anche dentro i dem per Zingaretti

In casa dem, intanto, sono numerosi, come si diceva, i 'sì' arrivati alla sfida di Zingaretti (Dario Nardella la definisce una proposta ‘rock’) e, più che critiche, ci sono i distinguo. Gli ex renziani chiedono al segretario che il nuovo corso non preveda improvvise ‘virate’ a sinistra. “Allargare il campo del partito è condivisibile” dice Alessia Morani, che però sottolinea come le ragioni fondative del Pd, “cioè la necessità di avere un grande partito riformista che facesse la sintesi del pensiero cattolico, comunista, socialista e liberale, ci sono ancora tutte”. La sottosegretaria al Mise non esclude che Base Riformista, la corrente che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, proporrà una sua candidatura al congresso, ma aggiunge “è prematuro dirlo adesso” ma il nome più forte dell’area e che verrebbe lanciato sarebbe senz’altro quello del sindaco di Brescia, Giorgio Gori, ma più come candidato di bandiera che realmente con chanche.

Il Pd in conclave chiederà di cambiare i decreti sicurezza

Intanto, a partire da oggi, parlamentari e ministri Pd si ritroveranno 'in ritiro' nell'abbazia di San Marco Pastore a Contignano. Ad aprire i lavori sarà Dario Franceschini, capodelegazione dem al governo, cui seguirà poi un intervento di Ilvo Diamanti che analizzerà gli scenari socio-economici e traccerà una fotografia dell'Italia 2020. Nel pomeriggio tavoli di lavoro sui temi cari da sempre cari al Pd: crescita, lavoro e sostenibilità, nuovo welfare, un focus sulla situazione estera e poi 'Italia semplice', 'conoscenza' e - alleati di governo sono avvisati - anche 'cittadinanza'... Infatti, pur nella volontà di rilanciare l'azione del governo, alcune battaglie identitarie dei dem ci saranno eccome. Ecco perché tra l’assemblea plenaria di lunedì sera dei ministri e dei parlamentari e quella di martedì mattina e, soprattutto, con le conclusioni di Zingaretti, l'obiettivo non è solo quello di stilare il contributo Pd in vista del vertice di maggioranza convocato da Conte entro fine gennaio, ma anche si mettere in chiaro che ‘l'anima responsabile’ del governo, sempre pronta a cercare la via del compromesso, nel 2020 vorrà dire la sua. A partire da temi che servono proprio, guarda caso, a dialogare con le Sardine come l’immigrazione. Le Sardine hanno già chiesto l’abrogazione dei decreti Sicurezza di Salvini, il Pd sta per farlo oggi. Perché la ‘discontinuità’ tra il Conte 1 e il Conte 2 va fatta capire prima di tutto agli italiani, ma poi pure agli alleati. I 5Stelle se ne dovranno fare una ragione, ma forse saranno così acciaccati, dopo le Regionali, da accettare il diktat. Sempre che, è ovvio, Pd e sardine vincano, in Emilia.