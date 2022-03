M5S, il 27 e 28 marzo il voto degli iscritti per confermare Conte presidente

Roma, 23 mar. (askanews) - Il 27 e 28 marzo il M5S ha convocato l'assemblea degli iscritti per convalidare la delibera con cui nell'agosto scorso fu designato presidente del Movimento Giuseppe Conte, elezione poi sospesa da un provvedimento del Tribunale civile di Napoli in seguito a un ricorso per un vizio procedurale."È convocata l'assemblea degli iscritti mediante consultazione in rete - si legge sul sito del M5S - dalle ore 08:00 del 27 marzo 2022 alle ore 22:00 del 28 marzo 2022, continuativamente, in unica convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:1) Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell'attività svolta?2) Elezione di un componente del Comitato di Garanzia".3) Elezione del Collegio dei Probiviri.4) Ratifica delle deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione.