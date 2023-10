M.O, Tajani: Italia astenuta a Onu perchè mancava condanna Hamas

Roma, 28 ott. (askanews) - "L'Italia si è astenuta sulla risoluzione Onu perchè non conteneva la condanna di Hamas e non era chiara sul diritto di Israele all'autodifesa, alcuni punti non coincidevano con la posizione italiana". Lo ha spiegato questa mattina ad Agorà su RaiTre il ministro degli Esteri Antonio Tajani."Ci siamo astenuti perchè vogliamo ci sia una sospensione e una pausa umanitaria per permettere di far uscire i civili e far entrare gli aiuti umanitari ma non possiamo non tutelare il diritto di Israele ad esistere", ha aggiunto.