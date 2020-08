[Il retroscena] L'election day fa il gioco del taglio dei parlamentari. Ma cresce sempre più la voglia di No

Da un lato, certamente, l’annuncio dei cinque parlamentari e dei tanti consiglieri regionali che hanno chiesto il bonus per le Partite Iva ha aumentato la voglia di “sì” nella parte più antipolitica della popolazione, che vede la riduzione del numero dei parlamentari come una catarsi benefica per ricominciare in un mondo più bello e buono di prima.

Così come, oggettivamente, il fatto che l’altro giorno la Corte Costituzionale abbia rimandato al mittente i quattro ricorsi contro l’election day che accorpa il referendum costituzionale al voto in un migliaio di Comuni italiani, in sette regioni (Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia e Campania) e alle suppletive in due collegi senatoriali (Sassari e Villafranca Veronese) è stato unanimemente (e correttamente) letto come un’arma a favore del sì.

Insomma, chiunque andasse in una sala scommesse e puntasse un euro sulla vittoria 80 a 20 dei sì non farebbe probabilmente una cattiva scommessa. Ma.

Cresce la voglia di No

Ma nelle ultime settimane e, esponenzialmente, negli ultimi giorni, si sta verificando una voglia di “no” sui social che è enorme e che potrebbe riservare sorprese e che è totalmente insondabile dalle chiamate degli istituti demoscopici, che spesso raggiungono solo numerazioni fisse e quindi sono sempre meno utili per fotografare il vero volere degli elettori.

In principio furono i “liberali-liberali”, quella razza di anarchici un po’ di destra, ma non incasellabili, a cui il “sì” e il taglio dei parlamentari non sono mai piaciuti perché lo vedevano come la sublimazione dell’ideologia pentastellata, quasi un ultimo atto del “vaffa”, peraltro sepolto oggi con il voto sull’abolizione del limite dei mandati e sull’ok alle alleanze organiche con il Pd.

Poi, a alzare la voce contro il “Sì” e il taglio dei parlamentari sono stati quelli di “sinistra-sinistra”, cioè tutto ciò che sta a sinistra del Pd, da Liberi e uguali a Rifondazione e ai centri sociali, in cui è nata la voglia di riaffermare l’intangibilità della Costituzione della Repubblica Italiana, “la più bella del mondo”, ivi compresi i 630 deputati e 315 senatori, più i cinque a vita, più Giorgio Napolitano di diritto e a vita.

Per capirci, si tratta della stessa area che guidò la campagna per il “No” contro il referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi e che poi si sommò a tutti gli antirenziani del mondo, da Salvini e Meloni a D’Alema e Bersani, passando per Silvio Berlusconi che, nell’occasione mal consigliato, non seguì la linea di Marcello Pera e Giuliano Urbani che gli dicevano di “intestarsi” il referendum come suggello a tutto ciò che aveva fatto Forza Italia per vent’anni, ma decise di optare per la cancellazione di Renzi dallo scenario politico. Riuscendo però, contemporaneamente, a cancellare pure se stesso. Speculare al suo antagonista.

Quindi è stato il turno di quelli dei “Comitati per il No”, potere dello Stato garantito dalla Costituzione e che comprende trasversalmente alcuni parlamentari di vari partiti: molti azzurri (per quanto non ne siano rimasti moltissimi in assoluto) guidati da Simone Baldelli che ci ha fatto pure un e book e da Andrea Cangini, nei panni del simpatico e del duro, un po’ di piddini resilienti, alcuni di scuola radicale come Roberto Giachetti che porta la bandiera di Italia Viva.

E fin qui, in qualche modo, è tutto normale. Il punto è che – nelle ultime settimane – sono aumentati moltissimo anche i piddini che ci mettono la faccia, lanciandosi sui social nella battaglia impopolare per il no. Del resto, fino all’ultima lettura parlamentare, dove i gruppi del Pd hanno votato sì anche in nome della tenuta del governo giallorosso (lo stesso motivo che ha fatto annunciare il suo Sì l’altro giorno al presidente del Consiglio Giuseppe Conte), i Democratici erano proprio fra i contrari al taglio.

E persino in Fratelli d’Italia – che pure insieme al MoVimento Cinque Stelle è stato l’unico partito a votare sempre a favore del taglio – l’entusiasmo per il sì è molto scemato e la campagna è al minimo sindacale.

La guerra dei leghisti

Ma è soprattutto fra i leghisti – in cui i social sono usati spesso come massa d’urto e quindi non sono particolarmente pensabili fughe in avanti degli eletti senza un ok, almeno tacito, della struttura che cura i social che ha fatto la fortuna di Matteo Salvini (e poi è arretrata, esattamente come lui ) – che ci sono moltissimi che scrivono che loro voteranno no.

Si tratta di eletti, in molti casi di candidati alle regionali, quindi di prime linee, non certo di singoli elettori in libera uscita. E quindi, tutto questo, si può interpretare anche come libertà (tacita) di voto anche per la Lega. E anche il Pd, sempre meno sommessamente, ha fatto passare questa linea, che significa più No che Sì.

Insomma, qualcosa si sta muovendo. E le norme elettorali anti-Covid – ammesso che si voti davvero il 20 e il 21 settembre – fanno pensare a un record di astensionismo, altra circostanza che potrebbe aiutare il No. Il fatto che si possa entrare solo uno per uno, con mascherine e regole severissime, infatti, farebbe pensare a una possibile e probabile disaffezione degli elettori nei confronti dei seggi, soprattutto se la tendenza dei contagi continuasse a salire come negli ultimi giorni.

Ultima osservazione: già due volte riforme costituzionali che contenevano il taglio dei parlamentari – quella del governo di Silvio Berlusconi sul federalismo firmata da Roberto Calderoli, Umberto Bossi e Giulio Tremonti e quella di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sull’abolizione del bicameralismo perfetto – sono state bocciate dagli elettori. Per motivi diversi dal taglio di deputati e senatori, certo.

Ma è la prova che il Sì non è un dogma di fede. Quindi, attenti ai social nei prossimi giorni. Funzionano meglio del migliore dei sondaggi.