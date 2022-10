Lupi: ministri tecnici? Falso problema, sarà comunque governo politico

Roma, 6 ott. (askanews) - "Che il governo sia politico è stato determinato dopo dieci anni, dalla maggioranza chiara e netta che gli italiani, votando, hanno voluto dare al centrodestra e dal fatto che il presidente del Consiglio, la guida di questo governo, sarà Giorgia Meloni. Poi, tecnici o politici mi sembra un falso problema". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, in una video intervista con Askanews."L'importante è mettere in campo la squadra migliore che possa dare, non solo le risposte immediate ai problemi che abbiamo, primo fra tutti il caro energia, ma anche costruire nei prossimi cinque anni l'Italia del futuro", aggiunge."Io credo - continua poi Lupi - che con il sistema maggioritario dal 1994 sia corretto e giusto che la presidenza della Camera e la presidenza del Senato siano espressi dalla maggioranza. I ruoli delle opposizioni sono già previsti dai regolamenti e sono quelli appunto delle commissioni di garanzia"."Quando, come vogliamo, si metterà mano alla complessiva riforma costituzionale delle nostre istituzioni con la commissione Bicamerale - rileva Lupi - credo che potremmo affrontare anche, in un assetto che vede più poteri all'esecutivo, il giusto ruolo per compensare i poteri al Parlamento".