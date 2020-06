[Il caso] Luglio da “leoni” in Parlamento con sei votazioni a rischio per la maggioranza, dal Mes alla nuova richiesta di debito

Un’estate da leoni. A cominciare da luglio quando nell’agenda parlamentare sono previsti una serie di provvedimenti che renderanno la navigazione del governo assai perigliosa. La tregua di agosto potrebbe essere ridotta a pochi giorni, giusto un paio di settimane, per poi arrivare a settembre. Il rush finale prima delle elezioni regionali (20 settembre il primo turno) e del referendum confermativo sul tagli dei parlamentari che nei fatti renderà poi impossibile lo scioglimento anticipato della legislatura. Ma non un cambio di governo. Specie se l’autunno, dopo l’estate da leoni, non avrà almeno iniziato a dare risposte ad un paese che stenta a riprendersi dal lockdown. E porterà in piazza rabbia e disperazione.

Il Mes, la prova più difficile

Il presidente Conte cerca di rinviare il più possibile la decisione finale sull’accesso dell’Italia ai soldi del Mes, il Fondo salva stati che, senza condizionalità, presta circa 37 miliardi da spendere - questa è l’unica clausola - nella sanità. Soldi, tra l’altro, erogabili subito, 5 miliardi e mezzo a partire da luglio. Basta fare domanda. Il premier però dribbla il dossier e rinvia ogni volta “alla futura decisione del Parlamento”. Il problema è che la maggioranza è divisa: Pd e Iv dicono da mesi che “il Mes è un’opportunità da sfruttare” e che non esistono ipotesi alternative. Il Movimento 5 Stelle non ne vuole sapere. Non tanto per questioni di merito quanto perchè dire No ai trattati europei è una bandiera del Movimento, vecchia ma sempre alzata, e non possono rinnegare anche questa. Non possono ammainarla regolando il tema alle destre.

Sul Mes lo stallo è totale da mesi. Conte fa quello che sa fare meglio: mediare intrecciando con le parole possibili soluzioni. Ma adesso sul Mes è bloccato. Tenta baratti, ad esempio con il ruolo di Atlantia/Aspi nella concessione delle rete autostradale italiana. Qualcosa del tipo: “Voi dite Sì al Mes e io vi levo di mezzo Autostrade (un’altra bandiera grillina, ndr), comunque la mando in minoranza e ottengo anche la riduzione dei pedaggi”. Ogni tanto qualche 5 Stelle in parlamento o al governo dicono pubblicamente “ma sì che votiamo il Mes”. Lo ha fatto ad esempio il sottosegretario Sileri. Ma viene subito messo a tacere.

Gli stessi 5 Stelle sono prigionieri della parola data. Poi arriva uno come Di Battista che li cannibalizza proprio sulle bandiere del Movimento ormai ignorate, e la timida apertura viene subita richiusa. Come ne uscirà Conte da questo impiccio, non è dato sapere. E allora prende tempo. Ma a luglio il provvedimento deve andare in aula. E deve essere votato. Da qui ad allora Conte le tenterà tutte. Il Pd dovrà chiudere gli occhi e tappare le orecchie. Figurarsi Italia Viva.

Come la Tav

L’incubo di Conte è che si arrivi a luglio 2020 nelle stesse condizioni di agosto 2019. Il voto sulla Tav fu il 7 agosto. C’era ancora il Conte 1 e l’alleanza Lega/5Stelle. M5s non potette tradire del tutto le attese. In aula si coalizzarono tutti a favore della Tav contro i 5 Stelle contrari. Quella sera il Conte 1 cominciò a morire. Anche adesso sul Mes si potrebbe riprodurre lo stesso schema: Pd, Iv e Leu potrebbero cercare l’alleanza con Forza Italia e cambiare così maggioranza a discapito del Movimento. Sarebbe un sussulto letale per una maggioranza così precaria. Ed è impensabile che Conte volga le spalle al Movimento. Più facile, semmai, il contrario. Ma serve tempo ed è necessario immaginare qualcosa per lo scambio. La mossa per uscire dall’angolo. La data dell’informativa sul Mes, quando il Parlamento dovrà votare, viene così continuamente rinviata. Ma non oltre luglio. I grillini invece sperano di arrivare a settembre. Un gioco ipocrita che fa male al Paese.

Nuovo sforamento del debito

Dicendo Sì al Mes, tra luglio e settembre il governo potrebbe incassare la bellezza di 15 miliardi (5 miliardi al mese). Soldi cash da investire nella Sanità. Nelle spese per medici e ospedali, ad esempio. E togliere così dagli 80 miliardi già ottenuti con i due precedenti sforamenti di bilancio, i dieci miliardi destinati alla Sanità. Soldi necessari per garantire il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione fino a Natale. E che, diversamente, dovranno essere chiesti con un terzo sforamento di bilancio da chiedere entro luglio. E siamo al secondo passaggio parlamentare a rischio. Conte ha già detto, a margine degli Stati generali a Villa Pamphili, che il governo “è pronto a fare altro debito per almeno dieci miliardi per far fronte alla nuova Cig”. Sarebbe un bel segnale, anche rispetto all’Europa, evitare il terzo sforamento e dimostrare di saper utilizzare i fondi europei. Le opposizioni aspettano al guado. Al Senato i numeri sono ballerini. Nel Movimento 5 Stelle ballano una decina di senatori che potrebbero decidere di non seguire la linea di Conte e di posizionarsi fuori dalla maggioranza per quel ritorno alle origini invocato e auspicato in modo palese da Alessandro Di Battista proprio in queste ore.

Piano nazionale di riforme

Le riforme strutturali per il prossimo biennio (Pnr) vengono in genere presentate con il Documento di economia e finanza di aprile. E’ un documento chiave per ottenere il via libera da Bruxelles su conti pubblici e le varie manovre di bilancio. Quest’anno, eccezionalmente vista la situazione, è stato rinviato a luglio. Luglio è alle porte e del Piano non si ha notizia. Anche in questo dossier le divergenze tra il riformismo Pd e lo statalismo grillino sono destinate a rallentare l’iter parlamentare. Ma il tempo è scaduto ed occorre andare in aula entro luglio. A quale prezzo per la maggioranza?

Il decreto rilancio

La due manovre post Covid - il decreto Cura Italia da 25 miliardi e il Rilancio per 55 miliardi - sono servite, tra le altre cose, a disinnescare per sempre le clausole di salvaguardia sull’Iva. Conte si è tolto dai piedi, una volta per tutte, quella zavorra di miliardi (una ventina nel 2021) che pesava in partenza ad ogni manovra di bilancio. I 256 articoli del decreto Rilancio saranno oggetto di liti furiose tra i partiti di maggioranza. E di opposizione se il governo saprà dare seguito agli auspici del Presidente della Repubblica che chiede il coinvolgimento di tutte le forze politiche in nome della tutela del paese.

E’ una partita ancora tutta da giocare. La Commissione Bilancio della Camera sta lavorando speditamente ma sono tanti, troppi, i punti della discordia. Fratelli d’Italia ha fatto un dossier sulle “mancette” trovate qua e là nel testo del decreto: “Collaboriamo se la maggioranza toglierà mance, favori e consulenze”. Alla voce “mance e favori” Giorgia Meloni ha indicato più volte i milioni di euro per incentivare l’uso di monopattini e biciclette elettriche. Altri milioni messi in conto per le consulenze nei vari ministeri. Come che sia, il decreto va convertito in entrambi i rami del Parlamento entro il 20 luglio. Farlo decadere sarebbe un’ipotesi del sesto tipo. Inimmaginabile. Ma le opposizioni sono disposte a tutto pur di andare a votare in autunno.

Il decreto Semplificazioni

Annunciato un mese fa per la settimana dopo e poi per quella dopo ancora, è stato indicato dal premier come la prima vera misura per la ripartenza del paese. La grande novità che “renderà l’Italia competitiva e vantaggiosa per chi vorrà fare impresa”. Si tratta, nelle intenzioni del premier, di quella “rivoluzione” attesa da trent’anni, che qualcuno ha avviato ma poi non si è mai riusciti a completare. E’ la volta buona? Il premier vorrebbe riformulare il reato di abuso di ufficio per evitare il fenomeno dell’inerzia negli uffici pubblici (fare il meno possibile per evitare guai). Vorrebbe anche rivedere il danno erariale, un altro elemento paralizzante. E poi congelare il codice degli appalti, destinare ad altri incarichi quella pletora di dipendenti publici le cui mansioni non sono oggi più utili ma che rallenta ogni passaggio. Semplificare gli appalti in modo di far partire subito almeno venti cantieri di grandi opere tutte già finanziate. Ottenere veramente un certificato con un clic. E tutte quelle belle cose che negli altri paesi fanno in poche ore e da noi servono mesi.

Ma del decreto Semplificazioni non si hanno notizie. Ed è difficile immaginare una sintesi tra gli auspici di Conte, le necessità del paese e le rigidità dei 5 Stelle. Eppure semplificare sarebbe l’urgenza e la priorità perché la crisi sanitaria diventi l’opportunità di una nuova crescita. Se il decreto semplificazioni non viene approvato entro luglio, è difficile che il paese possa essere pronto, avere gli strumenti e il know how, per affrontare a settembre il Recovery plan promesso ieri da Conte (“a settembre avremo pronti i progetti esecutivi per avere accesso ai soldi del Recovery Fund”). Il timore è che i veti incrociati possano portare ad una mediazione al ribasso. Ad una semplificazione di facciata, nominale ma non sostanziale. Praticamente inutile. Come è stato finora.

La legge elettorale

Al punto 10 dell’accordo di programma sottoscritto da Pd e M5s a settembre 2019, c’è un pacchetto di interventi che hanno a che fare con riforme costituzionali e leggi ordinarie sull’assetto del Parlamento: i grillini portano a casa il taglio di parlamentari, la loro bandiera; di pari passo il Pd ha preteso che per quella data fosse discussa almeno in un ramo del Parlamento la nuova legge elettorale, da cui deriva la modifica dei collegi, l’adeguamento di elettorato attivo e passivo al Senato. Ecco che a luglio deve andare in aula, almeno in prima lettura, la bozza della nuova legge elettorale ancora ferma in Commissione. L’accordo di base trovato da Pd e 5 Stelle prevede un sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento, ragionevolmente potrà essere abbassato al 4 per cento. Ma non al 3. Il punto è che Matteo Renzi nel libro “La Mossa del cavallo” ha fatto capire di aver cambiato idea. “Torno alla mia vecchia passione, il sindaco d’Italia, tutto quello che vediamo intorno dimostra che serve un sistema maggioritario che il giorno dopo possa dire chi ha vinto, chi dovrà governare e con quale maggioranza”. In verità, con un proporzionale pure Italia viva è destinata a contare poco. In un sistema maggioritario, il suo pacchetto di voti può risultare decisivo in alcuni collegi. Ora il punto è che Renzi trova seguito e consensi. Ad esempio in Giuseppe Conte che, sondaggi alla mano, capisce quanto sia meglio per lui e per il suo futuro una squadra decisa prima e non sottoposta alle trattative del post voto. Forza Italia e Lega su questo non sono compatte. Risultato: Pd e M5s rischiano troppo ad andare in aula a luglio con il sistema proporzionale. Meglio aspettare settembre, dopo le regionali. E dopo il referendum che rende impossibile sciogliere la legislatura e costringerà, nel caso, ad andare avanti in alto modo.